Для Crossout вышло крупное обновление "Новая высота" ©

Сегодня Targem Games выпустила крупное обновление для Crossout, которое уже доступно на ПК, PS и Xbox. Обновление "Новая высота" приносит новые детали, новые PvP-локации, а также возможность собрать свой летающий бронемобиль.

Если говорить более подробно, патч приносит воздушный PvP-режим на постоянной основе, принеся с собой несколько винтов для создания летающего бронемобиля своей мечты. На карте мира можно будет выбрать, в каком виде миссий вы хотите участвовать: с бронелетами или без.

Смотрите трейлер обновления ниже, чтобы узнать больше, а полные примечания к патчу читайте здесь.