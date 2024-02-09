Обновление Frostbite Assault в онлайн игре Crossout

Вчера, 8 февраля 2024 года онлайн игра Crossout получила обновление Frostbite Assault. Оно добавило в игру новый криогенный урон, который поражает врагов холодом и снижает их защиту. Для игроков стал доступен новый сезон, который продлится до 5 июня. В его рамках игроки могут зарабатывать боевые пропуска и открывать различные награды. Основной валютой сезона являются «Зажигалки».

Обновление также добавило новые детали и оружие, относящиеся к фракции Гиперборей. Это гаубица «Ётун», модуль невидимости «Йети», реактор «Рун-1А» и другие. Также были добавлены новые конструкционные детали и расширен список карт для матчей.

Были проведены работы по балансировке напарников и деталей. Добавлена новая музыка, которая играет в гараже и при входе в онлайн игру. Кроме того, был добавлен рейд «Северное правосудие».