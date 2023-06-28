Анонсировано продолжение симулятора управления средневековой таверной Crossroads Inn 2 ©

Разработчик и издатель инди-игр Klabater анонсировал продолжение своей игры по управлению тавернами Crossroads Inn 2. Созданная на основе своей предшественницы 2019 года, игра будет включать в себя весь игровой процесс, который вам нравится из первой части, с полностью новыми наборами механик и элементов сюжетной линии, которые заставят вас заняться управлением своей маленькой деревенской таверны, где искатели приключений оказываются перед тем, как отправиться навстречу опасностям. Игра, запланированная на 2024 год, демонстрирует свое художественное направление и представляет первый взгляд на трехмерную графику, разработанную на движке Unity.

Crossroads Inn 2 сочетает в себе элементы экономической стратегии, симулятора и ролевой игры. Как владелец таверны, игроки столкнутся с захватывающими задачами управления, начиная с планирования, строительства и меблировки своего заведения с нуля, управления персоналом, разработки меню и удовлетворения потребностей самых разных посетителей - от авантюристов до дворян, преступников и простого народа. Продолжение обещает еще более захватывающий игровой процесс.

Одной из выдающихся особенностей Crossroads Inn 2 является обновленная система NPC, обеспечивающая повышенный уровень правдоподобия и разнообразия персонажей. NPC будут принимать решения под влиянием созданной игроком среды, повышая общий реализм и глубину взаимодействия. Кроме того, система управления сотрудниками и персоналом претерпит значительные изменения, что позволит сделать игровой процесс более увлекательным и динамичным.

Сюжетная линия игры разворачивается на континенте Делкрис, разделенном на три отдельные страны: Йоревейл, Унтермарх и Самбрия. Каждая нация может похвастаться своими уникальными цветовыми схемами и стилями, черпая вдохновение из множества реальных культур. От средневековой скандинавской и славянской моды до французских, немецких и итальянских тенденций раннего Возрождения, игроки могут рассчитывать на визуально ошеломляющий и культурно разнообразный опыт.