Вышел тизер неофициальной локализации Crow Country

Стало известно, что команда TinyMadness работает над неофициальным русскоязычным переводом хоррор-игры Crow Country. Также они выпустили тизер своего перевода.

Crow Country — это атмосферный survival horror, стилизованный под классические игры жанра. Сюжет переносит игроков в 1990 год: прошло два года с момента загадочного исчезновения Эдварда Кроу и внезапного закрытия его парка развлечений «Страна Ворона». Долгое время это место оставалось заброшенным и окутанным тайнами, пока туда не прибывает Мара Форест — её появление нарушает мёртвую тишину парка.

В поисках ответов героине предстоит исследовать тёмные и опасные глубины «Страны Ворона», где за каждым углом скрываются тревожные секреты. Игра делает ставку на напряжённую атмосферу, ограниченные ресурсы и чувство постоянной угрозы.