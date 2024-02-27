Crown Wars: The Black Prince - захватывающий трейлер игрового процесса

Игра заставит вас окунуться в эпоху Столетней войны, где не только мечи и арбалеты решают исход битвы, но и темные силы, подстерегающие в тени. Именно так, между делом, зловещее орден подбрасывает козыри в эту игру за трон. Подумаешь, немного черной магии в политических интригах.

Строительство и улучшение зданий, выбор снаряжения для солдат, формирование отрядов – звучит как план на выходные, верно? Но не торопитесь с выводами. В Crown Wars: The Black Prince каждое решение важно. Здесь вы можете стать не только героем, но и тем, кто случайно поджег свой замок, пытаясь запустить файербол.

Стратегии и тактики – ваш конек? Или вы всегда выбирали в школе уроки истории вместо физкультуры? Не важно, потому что в Crown Wars: The Black Prince каждый найдет что-то для себя. Даже если вы предпочитаете просто смотреть, как ваша армия побеждает, пока вы пьете чай. Просто помните, иногда “лучший меч – это тот, что остается в ножнах”. Или в этой игре, лучший маг – тот, что не сжигает собственные войска.

Игра выходит на PC, PS5 и Xbox Series X/S 14 марта 2024 года.