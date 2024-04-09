Новый трейлер тактической игры Crown Wars: The Black Prince посвящён обзору фракций

Crown Wars: The Black Prince получила новый трейлер, представляющий вражеские фракции, каждая из которых может призывать свои специальные подразделения. Crown Wars: The Black Prince — это пошаговая тактическая и стратегическая игра, которая выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 23 мая.

В 1356 году пять соперничающих фракций сражаются за трон Королевства Франции. У каждого из них есть свой набор особых навыков и стратегий, которые вам нужно будет изучить и понять, чтобы выйти на первое место.

В то время как регент Карл, сын короля Франции Иоанна II, находящийся в плену в Англии, контролирует большую часть королевства с помощью своей армии французских партизан, король Англии Эдуард намерен заявить о своих правах на французскую корону, делая ставку на свою солдаты, вооруженные длинными луками и опытные в бою на дальних дистанциях.

Между тем, герцогство Бретань может похвастаться очень сильными, тяжелобронированными подразделениями.

Четвертая фракция, представленная королем Наваррским Карлом, известна своей дикостью и использует коварные средства, такие как яд, для достижения своих целей. Наконец, соседняя Кастилия полагается на свою передовую технику, чтобы выйти победителем в битве. Но все это без учета еще более могущественной и темной силы чистого Зла, искусной в искусстве порчи и оккультизме, которая вполне могла бы изменить ход самой Истории.