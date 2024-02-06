Свежий трейлер Crown Wars: The Black Prince с обзором классов дальнего боя

Artefacts Studio опубликовала свежий трейлер пошаговой ролевой игры Crown Wars: The Black Prince. Новая геймплейная демонстрация проекта позволяет оценить доступные классы дальнего боя и тактические возможности за каждого из них. Игроки смогут использовать навыки Истребителя, Оружейника и Алхимика, способных своим арсеналом дать отпор силам тьмы.

Истребитель, Оружейник и Алхимик в Crown Wars: The Black Prince представляют широкий спектр боевых возможностей, особенно приспособленных для участия в сценариях дистанционного боя. Они способны разнообразить ваш стиль сражения атаками дальнего боя, а также позволяют взаимодействовать с интерактивными объектами, повышая тактические возможности.

Crown Wars: The Black Prince можно опробовать на фестивале Steam Next Fest в рамках демоверсии. Пробная версия игры сосредоточена на начале игры и обеспечит примерно 2–3 часа игрового времени. Релиз проекта состоится в марте 2024 года на ПК и PlayStation 5.