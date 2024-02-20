Уроки средневековой войны в свежем трейлере Crown Wars: The Black Prince

В мрачном мире Crown Wars: The Black Prince царит полный хаос. Разбойники грабят королевство, а изнутри его разрушает таинственный орден. Вам предстоит стать во главе умирающего королевства, сплотить народ и построить сильную армию, чтобы одолеть все нависшие угрозы. Для этого потребуется в идеале овладеть искусством войны в эпоху средневековья. Важным урокам сражения разработчики и посвятили новый трейлер игры.

Свежий ролик демонстрирует несколько новых кадров игрового процесса Crown Wars: The Black Prince, а также раскрывает тактические возможности пошагового сражения. Для успешного боя вам потребуется правильно спланировать свои действия, занять возвышенность на поле боя и даже пойти на некоторые жертвы во имя победы. Трейлер также подчеркивает возможность для взаимодействия с окружающими объектами, которые можно по-разному использовать во время сражения.

Релиз Crown Wars: The Black Prince намечен на 14 марта 2024 года для ПК и PlayStation 5.