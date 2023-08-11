Авторы стильной метроидвании Crowsworn показали новый геймплейный трейлер ©

Команда Mongoose Rodeo поделилась новыми сведениями о разработке Crowsworn, любопытной метроидвании, вдохновленной Bloodborne и Hollow Knight.

По случаю второй годовщины запуска кампании на Kickstarter авторы опубликовали обновление, адресованное сообществу. Принося извинения бэкерам, Mongoose Rodeo подтвердила, что, несмотря на первоначальные прогнозы, Crowsworn не появится в декабре 2023 года. Причины переноса сроков, как объясняет команда, парадоксальным образом связаны с чрезвычайно успешным краудфандингом метроидвании. Когда средств на создание Crowsworn было собрано в десять раз больше, чем планировалось, компании понадобилось время на доработку игровой механики и расширение ее границ.

Чтобы компенсировать затянувшееся ожидание, Mongoose Rodeo выпустила новый трейлер. Ролик намекает на интригующие способности главного героя Crowsworn. Под музыкальное сопровождение воин с косой и пистолетом демонстрирует свои боевые навыки в рамках декадентских двухмерных образов.

О сроках выхода Crowsworn пока ничего не известно, так что инди-издателям придется подождать еще некоторое время.