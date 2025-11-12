Анонсирован CRU - атмосферный шутер от первого лица в духе игр 2000-х

В Steam появилась страница нового шутера от первого лица под названием CRU, разработкой и изданием которого занимается инди-студия Collarpill. Проект описывается как напряженный и атмосферный FPS, вдохновленный играми начала 2000-х годов.

События CRU разворачиваются на вымышленной планете, захваченной потусторонними чудовищами. Игроку в одиночку предстоит прорываться через полчища врагов, чтобы закрыть портал в городе и восстановить порядок. Арсенал будет состоять из разнообразного оружия, которое можно будет найти по мере прохождения детализированных и созданных вручную уровней. Геймплей делает акцент на динамичных перестрелках с возможностью совершать рывки и прыжки.

Визуальный стиль и звуковое оформление, по словам разработчиков, выполнены с особым вниманием к деталям, чтобы передать эстетику шутеров 20 летней давности. В игре будет присутствовать контент для взрослых, включая жестокие сцены с расчленением противников.

Релиз CRU запланирован на 2026 год для ПК. Все желающие могут запросить доступ к будущему плейтесту.