Crusader Kings 3 получила дополнение "Ханы степи"

Благодаря хитрой дипломатии и, казалось бы, непобедимым армиям, кочевые народы евразийской степи изменили ход истории. Империи были раздавлены громовыми копытами их всадников, поскольку Pax Mongolica гарантировал безопасность торговцев и дипломатов на торговых путях континента. Оживите и перепишите драматический подъем кочевых царств в Khans of the Steppe, новом основном дополнении к Crusader Kings 3, которое доступно уже сейчас.

Представляя множество новых механик, специально разработанных для отражения культуры и общества кочевых племен Азии, Khans of the Steppe добавляет еще больше исторического колорита в Crusader Kings 3. Собирайте стада, которые послужат основой богатства вашего клана, пока вы мигрируете в поисках лучших пастбищ. Урегулируйте преемственность с помощью клановой политики. И, что самое важное, утвердите себя в качестве Великого Хана — хозяина всего, что находится под небом.

Основные моменты Crusader Kings 3: Khans of the Steppe включают: