Crusader Kings 3 получила дополнение "Ханы степи"

Благодаря хитрой дипломатии и, казалось бы, непобедимым армиям, кочевые народы евразийской степи изменили ход истории. Империи были раздавлены громовыми копытами их всадников, поскольку Pax Mongolica гарантировал безопасность торговцев и дипломатов на торговых путях континента. Оживите и перепишите драматический подъем кочевых царств в Khans of the Steppe, новом основном дополнении к Crusader Kings 3, которое доступно уже сейчас.
Представляя множество новых механик, специально разработанных для отражения культуры и общества кочевых племен Азии, Khans of the Steppe добавляет еще больше исторического колорита в Crusader Kings 3. Собирайте стада, которые послужат основой богатства вашего клана, пока вы мигрируете в поисках лучших пастбищ. Урегулируйте преемственность с помощью клановой политики. И, что самое важное, утвердите себя в качестве Великого Хана — хозяина всего, что находится под небом.
Основные моменты Crusader Kings 3: Khans of the Steppe включают:
- Кочевое правительство: примите новый способ правления. Кочевое правительство вращается вокруг жизненной силы вашего народа — вашего Стада. Управляйте своим королевством с помощью миграции, сохраняя мобильность и устойчивость вашего населения. Увеличивайте свое Доминирование и привязывайте своих подданных к своей воле, обеспечивая их Повиновение.
- Степной регион: испытайте трудности жизни в Великой степи. Система Степного сезона со временем изменяет плодородие ее земель, заставляя вас адаптироваться и мигрировать. Ищите более зеленые пастбища, заявляйте о своих правах на новые территории и доминируйте в этом обширном и нетронутом регионе.
- Система данников: создавайте альянсы и получайте ресурсы с новым типом отношений субъекта. Данники предлагают более гибкую альтернативу вассальной зависимости, предоставляя уникальные преимущества сюзеренам и подданным, одновременно обеспечивая независимость и приспособляемость.
- Станьте Бичем Бога: примите мантию Великого Хана и объедините Степь под своим железным правлением. Ведите разрушительные завоевания по всему известному миру, сокрушая империи под своим знаменем, исполняя пророчество «Бича Бога».
- Монгольский колорит: глубоко погрузитесь в традиции и культуру монголов. Начните свое путешествие с новой закладкой в роли Темуджина, молодого и амбициозного Чингисхана, готового навсегда изменить историю. Познакомьтесь с советом Курултая и новым типом монгольского наследования. Участвуйте в захватывающих новых мероприятиях и традициях, таких как празднование Нового года с Цагаан Сар.
Опа, новая цель - 7 колен "братско-сестринско-мвтерино-шуринской любви" за Монголов. Переблудить всю Степь, а после завершить дело европейской кровью. Думаю начинать стоит из Монголии или Прибайкальских культур. Как думаете?)
валяй. По пути в Европу будь аккуратнее и не ходи под Козельск. Деды говорили, паскудный городишко.
А когда уже геймплей завезут вместо тупого набора рандомных картинок и текста...