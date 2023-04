Crusader Kings 3 получит обновление с системой регентства 11 мая ©

Система регентства в Crusader Kings 3 была полностью раскрыта студией Paradox Development Studio в новом дневнике разработчиков, что дает игрокам больше возможностей при игре за регента или с ним в своих королевствах. В дневнике разработчиков также упоминался пакет «Элегантность Империи», который добавляет в игру новую одежду.

Новая система предоставит игрокам больше возможностей и вариантов выбора в качестве регента или монарха, которому служит регент. Он будет использовать систему весов власти, которая показывает, какое влияние и власть имеет регент над территорией своего сюзерена. В качестве регента игроки также смогут опробовать различные возможные фантазии игроков, включая хитрых регентов, лояльных регентов и регентов невмешательства. Помимо системы регентства, в дневнике разработчиков также говорилось о наборе «Элегантность Империи», в котором игроки могут использовать различную королевскую одежду. Это включает в себя различные одежды, короны и даже царственные усы для королей.

Система регентства для Crusader Kings 3 должна быть запущена 11 мая вместе с DLC Tours and Tournaments в качестве бесплатного обновления, поскольку она должна стать базовой системой для CK3. Набор одежды Elegance of the Empire в настоящее время доступен в составе комплекта главы II.