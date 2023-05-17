Для консольных версий Crusader Kings 3 вышло расширение Royal Court ©

Royal Court — это первое крупное дополнение для Crusader Kings III, которое теперь доступно на консолях XBox Series X|S и Playstation 5. Революционная средневековая стратегическая игра от Paradox Interactive теперь дает игрокам возможность управлять своим королевством или империей из специально спроектированного тронного зала. Они могут собирать и заказывать специальные предметы, устанавливать бюджет на еду и жилье и отвечать на просьбы посетителей и подданных, когда те доводят свои проблемы до королевского слуха.

Тронный зал является центром королевской власти. Здесь ваши вассалы и придворные отстаивают свои интересы. Здесь вы собираете реликвии и артефакты, представляющие вашу силу. И здесь ваше величество наиболее очевидно для всех. Управляйте своей королевской репутацией с помощью лучшего инструмента пропаганды, доступного средневековому правителю — Королевского двора.

Выход Royal Court сопровождается крупным бесплатным обновлением Crusader Kings III, доступным для всех игроков на консолях. Это обновление включает в себя долгожданный конструктор персонажей, который позволяет игрокам создавать собственного начального персонажа.