Paradox представила третью главу обновлений Crusader Kings 3

Сегодня компания Paradox Interactive обнародовала свои планы на 2024 год по Crusader Kings 3, отмеченной наградами грандиозной стратегической игре о средневековой эпохе, известной своим захватывающим повествованием и насыщенным сюжетом. Третья глава Crusader Kings 3 будет включать в себя два расширения, в том числе долгожданное крупное расширение на византийскую тематику, а также пакет событий и бесплатное дополнение к косметической одежде, которое доступно для загрузки уже сейчас — для всех, кто оформит предзаказ на пропуск расширений.
Третья глава Crusader Kings 3 включает в себя:
- Couture of the Capets (бесплатно): откройте для себя мир роскоши с Couture of the Capets. Этот косметический набор, доступный сразу после покупки Главы III, знакомит с новой модой и стилями, вдохновленными французской королевской культурой Средневековья (13 век).
- Legends of the Dead: превратите себя в легендарную фигуру в этом базовом расширении, где великие подвиги и эффективная пропаганда могут усилить мощь вашей родословной на протяжении веков. Направляйте ход своей династической легенды через Придворных летописцев и используйте свою растущую репутацию, чтобы создать прочное материальное наследие. Но остерегайтесь растущей угрозы из далеких земель, поскольку Черная Смерть создает собственное легендарное наследие.
- Дороги к власти: Величие Византийской империи занимает центральное место в этом масштабном расширении. Управляйте из Константинополя с помощью новой формы административного правления и испытайте различные события и особенности византийской тематики. Или будьте по-настоящему смелыми и живите жизнью, в которой ваша благородная репутация не привязана к земле, путешествуя по карте в качестве наемного искателя приключений.
- Странствующие дворяне: этот пакет событий, основанный на системе путешествий, представленной в «Турах и турнирах», представляет новый образ жизни в путешествиях, а также новые способы и причины для путешествий — инциденты и истории, связанные с блужданием вдали от безопасного двора.
Первая часть контента третьей главы появится 4 марта. Legends of the Dead — это новое основное расширение для Crusader Kings 3, которое добавляет множество новых действий, событий и функций в удостоенную наград средневековую ролевую стратегическую игру Paradox.
Война, болезни и козни родственников могут положить конец даже самым прославленным правителям. Как вы обеспечите сохранение своей славы и репутации после вашего ухода? Ничто так не украшает славу королевского дома, как слава его предков, поэтому, возможно, было бы разумно инвестировать в будущее, воспевая свое прошлое. В Legends of the Dead вы можете гарантировать, что истории о ваших великих делах будут жить после того, как вы вырветесь из смертной оковы благодаря пропаганде, увековеченной летописцами и трубадурами. Но даже легендарному величию бросает вызов величайшая опасность — Черная смерть, опасная чума, угрожающая основам средневекового мира.
понадеемся что не будет много повторяющихся событий и более вариативные системы не такие как поставь сборщика налогов с получше навыком и забудь его пока он не умрет
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