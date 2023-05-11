Состоялся выход дополнение Tours & Tournaments для Crusader Kings 3 ©

Paradox Interactive сообщила о выходе дополнения Tours & Tournaments для средневековой стратегии Crusader Kings 3.

В Tours & Tournaments вы можете путешествовать по своему королевству, чтобы проверить своих вассалов. Посетите королевские свадьбы, чтобы продемонстрировать свою верность далекому лорду. Или, если вы достаточно смелы, участвуйте в состязаниях тела или разума в турнирах. Каждое действие открывает новый простор для интриг, а также открывает новые стратегические пути с возможностью улучшения навыков или черт персонажей. Гарантий нет, и опасность по-прежнему таится за каждым углом. Но с большим риском приходит большая слава.