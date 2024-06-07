Релиз метроидвании Crypt Custodian состоится этим летом - на PC и консолях

В этой игре вы вживаетесь в роль Плутона — озорного котика, который скончался и очутился во дворце мёртвых. Но вы не смогли удержаться от проделок и разгневали Кендру — хранительницу загробного мира. За это вы были изгнаны из дворца и обречены на роль уборщика... до скончания веков.

Ваша задача — исследовать обширные территории, окружающие дворец, сражаться с монстрами при помощи вашей верной метлы и открывать новые возможности, чтобы раскрывать новые уголки карты. Вы будете разгадывать тайны, обнаруживать секреты и... планировать нападение, чтобы пробраться обратно во дворец.

Знакомьтесь и заводите дружбу с другими «непослушными» призраками, которые живут за пределами дворца. Узнайте, как они погибли и почему им пришлось столкнуться с вечным изгнанием. А потом заглядывайте в местный бар «Убежище грешника», чтобы пообщаться с друзьями-призраками и усовершенствовать своё снаряжение.