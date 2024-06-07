Релиз метроидвании Crypt Custodian состоится этим летом - на PC и консолях

Crypt Custodian, игра в жанре метроидвании о клининге в загробной жизни, выйдет этим летом на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (через Steam), объявили издатель Top Hat Studios и разработчик Кайл Томпсон.
Игроку отводится роль Плутона — озорного кота, который только что умер и попал во дворец загробной жизни. После короткой и неприятной встречи с Хранительницей загробной жизни Кендрой вас изгоняют из дворца и приговаривают к извечному наведению чистоты.
Исследуйте обширные территории, окружающие дворец, сражайтесь со зверями с помощью своей верной метлы и получайте новые способности, расширяющие вашу карту. Познакомьтесь и подружитесь со всеми другими злыми призраками, живущими за пределами дворца. Узнайте, как они умерли и что заставило их столкнуться с вечным изгнанием, а затем отправляйтесь в местное прибежище — Гостиницу грешников — чтобы пообщаться с встреченными призраками и улучшить свое снаряжение.
в каком месте метро это зельда
Каким местом это метроидвания, если это вид-сверху экшен-адвенчура (top-down action-adventure)?
Ну и халтура