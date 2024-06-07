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Crypt Custodian Лето 2024
Экшен, Адвенчура, Инди, Вид сверху
6.6 7 оценок

Релиз метроидвании Crypt Custodian состоится этим летом - на PC и консолях

ltdx
Новости

Crypt Custodian, игра в жанре метроидвании о клининге в загробной жизни, выйдет этим летом на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (через Steam), объявили издатель Top Hat Studios и разработчик Кайл Томпсон.

Игроку отводится роль Плутона — озорного кота, который только что умер и попал во дворец загробной жизни. После короткой и неприятной встречи с Хранительницей загробной жизни Кендрой вас изгоняют из дворца и приговаривают к извечному наведению чистоты.

Исследуйте обширные территории, окружающие дворец, сражайтесь со зверями с помощью своей верной метлы и получайте новые способности, расширяющие вашу карту. Познакомьтесь и подружитесь со всеми другими злыми призраками, живущими за пределами дворца. Узнайте, как они умерли и что заставило их столкнуться с вечным изгнанием, а затем отправляйтесь в местное прибежище — Гостиницу грешников — чтобы пообщаться с встреченными призраками и улучшить свое снаряжение.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alex40001

в каком месте метро это зельда

0
Cidrow

Каким местом это метроидвания, если это вид-сверху экшен-адвенчура (top-down action-adventure)?

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UnhappyIrae

Ну и халтура

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