В сеть утекли исходники Crysis 3 - всё благодаря очень простому паролю

Как стало известно, сегодня в сети появился исходный код игры Crysis 3 от студии Crytek.
Сам архив с исходниками игры был слит в сеть еще в 2020-м году, однако он был защищен паролем. На его разгадку потребовалось 4 года: и как оказалось, это был крайне простой пароль "123123". Вероятно если бы пароль был сложнее, то архив так и остался бы не открытым.
Теперь, имея на руках исходный код, моддеры смогут без ограничений модифицировать игру и, вероятно, могут обнаружить в нем различные интересные вещи оставленные разработчиками.
Ну ну, ждем "моды" на Crysis 3 спустя 12 лет.
Моды игре ненужны она выглядит бомбически досих разве что на баланс сложности ибо воин будущего это просто треш
Ну тебе может не нужны, другим нужны
худшая часть серии , особенно под конец
даже не стал играть когда вышла.
Это реклама Crysis 4)
чет фантастика какая-то,4 года подбирали такой легкий пароль.
тоже заметил, что бред какой-то. Это один из самых первых паролей, по списку популярных. Его за секунды взломать должны были. В новости фигня написана.
то что его открыли через 4 года, не значит, что его подбирали 4 года. просто про крузис3 уже все забыли и он никому нафиг не нужен
возможно и так,что просто не заморачивались с открытием. Хотя исходя из статьи похоже что пытались "На его разгадку потребовалось 4 года:"
Максимум сесурити (с) Nanosuit
Хочу сражаться против армии Шреков.
Щас какой-то моддер найдёт косяк в коде и на деле окажется, что графон не таким уж и тяжёлым был в то время)
у трешки то и не был, чуть лучше второй части, и все три в момент релиза спокойно шли на radeon 4870
Не шла третья часть ни в каком виде на 4870, не дезинформируйте людей
чего она 680 и 7970 ложила на пол на ультрах, только монстры 690 и 7990 могли ее вытенуть на то время.
ну у меня работала, я даже удивился тому, что смог на этом корыте запустить АРК в 15 фпс
Да не работала она на 4870 из-за отсутствия поддержки dx11 (dx11 начали поддерживать карты начиная с 400 и 5000 серий Nvidia и AMD соответственно).
На эту тему в момент выхода было срачей будь здоров. Это как если бы в 2019 году вышла игра, которая запускалась (не выдавала играбельный фпс, а именно ХОТЯ БЫ ЗАПУСКАЛАСЬ) ТОЛЬКО НА КАРТАХ 2000 серии (в минималках 2060, а какая-нибудь 1080ti лесом, потому что без аппаратных лучей)
Нанопосоны вылетели для нейтрализации хакеров.
Модификации к этой игре нахрен не нужны, это сюжетка которая рассказывает цельную историю
на все бы так игры
интересно что там с 4 частью она живая хоть
Надеюсь, Что, до , 2030, Выйдет, CRYSIS 4,,, очень сильно, её, Жду, не только Я но и Милиыоны, фанаты, 🥺😎
Кто-нибудь, дайте ссылку на исходники
Вот бы ссылку на сам архив с исходником игры .
И все что потребовалось лбом по Клаве прокатится на 123123
Кому нужно хоть что то для крузиса, поднимите пятую точку вверх!
Никому))) поздняк уже.
В игре есть локации и враги, похожие на сталкера. Недооценённая игра кстати
Наканецта! Всего-то 12 лет подождать пришлось,
когда лень заморачиваться с паролями или что не особо жалко потерять тогда и ставят такие простые пароли.
Простой принцип Неуловимого Джо, этот мусор никому не нужен.
кек, кому он вообще нужен
дайте угадаю пароль - Crysis
Оно надо кому-то?! Очень слабая часть вышла.
На ПГ вот самые популярные моды оптимизации для слабого ПК. Пука элита на тот момент топовых GTX1080 наверное 1000фпс хотела выжать из игры.
когда Crysis 3 вышел был 2013 год, тогда у всех были GTX 680, а когда вышла 780 она эту игру без проблем тянула, а уж GTX1080 ее на ультра в 60+ кадров тянула
Сказки какие-то. На ПГ только на топах сидят с матрицами высокой герцовки.
Ниже 980ti / 1070 ничего его нормально не тянуло (на бомж настройках только если).
ты серьезно? у меня GTX и 580 и 780-780Ti и 980Ti в коллекции есть, так Crysis 3 даже на ультрах тянет 580 в 30+кадров, про 780-780Ti я вообще молчу на ультрах в 1920-1080 местами фпс падает до 44-36 но идет, там просто у кого провисала необходимо было в настройках панели нвидии определенный настройку вкл и тогда стабильный фпс был
никому не нужен этот крайзес, это вам не ведьмак 3
Ведьмак 3 такой же линейный к4ак и крайзис 3, так что мимо
и не говори, прям как nfs или doom, вообще один в один
сравнивать эти игры вообще неуместно, как велосипед и гидроцикл