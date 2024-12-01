В сеть утекли исходники Crysis 3 - всё благодаря очень простому паролю

Как стало известно, сегодня в сети появился исходный код игры Crysis 3 от студии Crytek.

Сам архив с исходниками игры был слит в сеть еще в 2020-м году, однако он был защищен паролем. На его разгадку потребовалось 4 года: и как оказалось, это был крайне простой пароль "123123". Вероятно если бы пароль был сложнее, то архив так и остался бы не открытым.

Теперь, имея на руках исходный код, моддеры смогут без ограничений модифицировать игру и, вероятно, могут обнаружить в нем различные интересные вещи оставленные разработчиками.