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Crysis 3 18.02.2013
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика
8.5 4 065 оценок

В сеть утекли исходники Crysis 3 - всё благодаря очень простому паролю

AceTheKing

Как стало известно, сегодня в сети появился исходный код игры Crysis 3 от студии Crytek.

Сам архив с исходниками игры был слит в сеть еще в 2020-м году, однако он был защищен паролем. На его разгадку потребовалось 4 года: и как оказалось, это был крайне простой пароль "123123". Вероятно если бы пароль был сложнее, то архив так и остался бы не открытым.

Теперь, имея на руках исходный код, моддеры смогут без ограничений модифицировать игру и, вероятно, могут обнаружить в нем различные интересные вещи оставленные разработчиками.

109
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Ну ну, ждем "моды" на Crysis 3 спустя 12 лет.

45
Punisher1

Моды игре ненужны она выглядит бомбически досих разве что на баланс сложности ибо воин будущего это просто треш

18
Light through the Prism

Ну тебе может не нужны, другим нужны

18
Night Strider

худшая часть серии , особенно под конец

-6
чубака21 Night Strider

даже не стал играть когда вышла.

1
Beralf

Это реклама Crysis 4)

15
ArturaSa

чет фантастика какая-то,4 года подбирали такой легкий пароль.

13
Stylusss

тоже заметил, что бред какой-то. Это один из самых первых паролей, по списку популярных. Его за секунды взломать должны были. В новости фигня написана.

19
LukotakinaZ

то что его открыли через 4 года, не значит, что его подбирали 4 года. просто про крузис3 уже все забыли и он никому нафиг не нужен

1
ArturaSa LukotakinaZ

возможно и так,что просто не заморачивались с открытием. Хотя исходя из статьи похоже что пытались "На его разгадку потребовалось 4 года:"

0
Wing42
это был крайне простой пароль "123123"

Максимум сесурити (с) Nanosuit

12
Rimasted

Хочу сражаться против армии Шреков.

7
JustA_NiceGuy

Щас какой-то моддер найдёт косяк в коде и на деле окажется, что графон не таким уж и тяжёлым был в то время)

3
Night Strider

у трешки то и не был, чуть лучше второй части, и все три в момент релиза спокойно шли на radeon 4870

-4
полечка истина Night Strider

Не шла третья часть ни в каком виде на 4870, не дезинформируйте людей

4
Мыслю о главном Night Strider

чего она 680 и 7970 ложила на пол на ультрах, только монстры 690 и 7990 могли ее вытенуть на то время.

-1
Night Strider полечка истина

ну у меня работала, я даже удивился тому, что смог на этом корыте запустить АРК в 15 фпс

-1
полечка истина Night Strider

Да не работала она на 4870 из-за отсутствия поддержки dx11 (dx11 начали поддерживать карты начиная с 400 и 5000 серий Nvidia и AMD соответственно).

На эту тему в момент выхода было срачей будь здоров. Это как если бы в 2019 году вышла игра, которая запускалась (не выдавала играбельный фпс, а именно ХОТЯ БЫ ЗАПУСКАЛАСЬ) ТОЛЬКО НА КАРТАХ 2000 серии (в минималках 2060, а какая-нибудь 1080ti лесом, потому что без аппаратных лучей)

0
No more drugs

Нанопосоны вылетели для нейтрализации хакеров.

2
WiseEnric

Модификации к этой игре нахрен не нужны, это сюжетка которая рассказывает цельную историю

2
Rorschach93

на все бы так игры

1
AIM WP

интересно что там с 4 частью она живая хоть

1
MelodiousTristram

Надеюсь, Что, до , 2030, Выйдет, CRYSIS 4,,, очень сильно, её, Жду, не только Я но и Милиыоны, фанаты, 🥺😎

3
ASHILTINEC

Кто-нибудь, дайте ссылку на исходники

1
KashmiriCaesar

Вот бы ссылку на сам архив с исходником игры .

1
Kostet09

И все что потребовалось лбом по Клаве прокатится на 123123

0
DezkQ

Кому нужно хоть что то для крузиса, поднимите пятую точку вверх!

-1
cthulhu42

Никому))) поздняк уже.

-1
XOJIODHbIU

В игре есть локации и враги, похожие на сталкера. Недооценённая игра кстати

-1
MrDork

Наканецта! Всего-то 12 лет подождать пришлось,

-1
Brock_Harrison

когда лень заморачиваться с паролями или что не особо жалко потерять тогда и ставят такие простые пароли.

-2
Laconia

Простой принцип Неуловимого Джо, этот мусор никому не нужен.

-2
LukotakinaZ

кек, кому он вообще нужен

-3
nikolai999

дайте угадаю пароль - Crysis

-7
Рикочико

Оно надо кому-то?! Очень слабая часть вышла.

На ПГ вот самые популярные моды оптимизации для слабого ПК. Пука элита на тот момент топовых GTX1080 наверное 1000фпс хотела выжать из игры.

-12
nikolai999

когда Crysis 3 вышел был 2013 год, тогда у всех были GTX 680, а когда вышла 780 она эту игру без проблем тянула, а уж GTX1080 ее на ультра в 60+ кадров тянула

6
Рикочико nikolai999

Сказки какие-то. На ПГ только на топах сидят с матрицами высокой герцовки.

3
Rapper In Da Party nikolai999

Ниже 980ti / 1070 ничего его нормально не тянуло (на бомж настройках только если).

0
nikolai999 Rapper In Da Party

ты серьезно? у меня GTX и 580 и 780-780Ti и 980Ti в коллекции есть, так Crysis 3 даже на ультрах тянет 580 в 30+кадров, про 780-780Ti я вообще молчу на ультрах в 1920-1080 местами фпс падает до 44-36 но идет, там просто у кого провисала необходимо было в настройках панели нвидии определенный настройку вкл и тогда стабильный фпс был

0
Лидер X

никому не нужен этот крайзес, это вам не ведьмак 3

-22
Light through the Prism

Ведьмак 3 такой же линейный к4ак и крайзис 3, так что мимо

6
Medu3a Light through the Prism

и не говори, прям как nfs или doom, вообще один в один

2
TheCalvariam Light through the Prism

сравнивать эти игры вообще неуместно, как велосипед и гидроцикл

2