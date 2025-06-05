26 июня Cyberpunk 2077 получит обновление 2.3

CD Projekt Red официально подтвердила, что в этом месяце выйдет еще одно обновление для Cyberpunk 2077. Новая версия называется 2.3, но пока не раскрывается конкретный контент.
Команда разработчиков просит сообщество проявить немного терпения, но объявила, что более подробная информация будет опубликована ближе к выпуску обновления. До тех пор они продолжат работать над окончательными деталями. Поклонники игры могут рассчитывать на новые улучшения и контент в ближайшее время.
лучшая игра последних лет
но ведь это не Baldur’s Gate 3
да ,BG 3 калище
Аргументы?
Кстати, очень жаль, что в игре уделили мало внимания Trauma Team. С ними даже нет никаких квестов. В то время как про такси целая квестовая линия -_-
Людям играющим на лицензии с модами можно только посочувствовать, благо можно скачать пиратку и даже не парится что очередная обнова сломает моды.
Людям играющим с модами можно посочувствовать. Такой хернёй занимаются
На старте была полная хе*ня
Недавно перепрошёл, после всех патчей и DLC игра полностью преобразилась и теперь это действительно шикарная игра
Надеюсь на новое DLC, хотя врятли анонсируют
Жду добавления правильной концовки, вместо тех высеров что есть в игре... Хоть и понимаю что зря надеюсь. :)
просто фиксы багов, которые должны были исправить еще на релизе, и может пара иконок для порта на Switch 2, чтобы оправдать его существование. Ждать чего то серьезного от "аутсорс-студии" Virtuos, которую привлекли для доделок, все равно что ждать от киберпсиха адекватности. "Более подробная информация будет опубликована позже" – это стандартная отмазка, чтобы подогреть интерес к пустышке.
про 2.2 тоже так думали а что на деле ? это будет крупное обновление с новым контентом и прочим, как обычно
добавило в основном косметику и улучшения для фоторежима. Да, появилась возможность детальнее красить машины и даже сканировать чужие расцветки. Добавили чуть больше 1000 новых опций кастомизации для Ви. И еще Джонни стал чаще появляться на пассажирском сиденье. Вот и весь "крупный новый контент". Так что да, все будет как обычно — исправят 3 ошибки, добавят 5 новых и назовут это "масштабным обновлением", чтобы поддерживать интерес.
А вот это хорошая новость
Опять косметику для игры от первого лица?
уц уц уц надеюсь в фото режим добавят Аврору блин
не очень хорошая новость, потому что с каждым обновлением много проблем с игрой. Еще они забирают моды людей и вписывают их в игру, но мод хотя бы развивается, а студия ,которая сейчас занимается не очень хорошо это делает. Кроме того с Нексуса ушел автор CET и неизвестно будет ли он обновлять мод или нет. А так игра точно 10 летия , если не 20 летия , потому игр выходит много , но с таким миром открытым очень мало. Сама история мира невероятна и я сейчас перевожу мод, в котором есть записки из всего игрового мира и так ты их можешь не прочитать, но чипы которые надо прокачивать для имплантов прийдется прочитать и очень много интересных историй
никто ничего не забирает, контент который добавляется просто схожий на мод. контент, что касается CЕТ так автор обновляет его, последнее обновление от 23 января прошлого года
Ну да не забирают , как и ведьмаке ))) и не 23 января , а 5 марта , зачем вы пишете , если ничего не знаете
Так он прав. Сам увлекаюсь модами. Проблем вообще не вижу с этим