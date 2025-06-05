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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 31 333 оценки

26 июня Cyberpunk 2077 получит обновление 2.3

monk70 monk70

CD Projekt Red официально подтвердила, что в этом месяце выйдет еще одно обновление для Cyberpunk 2077. Новая версия называется 2.3, но пока не раскрывается конкретный контент.

Команда разработчиков просит сообщество проявить немного терпения, но объявила, что более подробная информация будет опубликована ближе к выпуску обновления. До тех пор они продолжат работать над окончательными деталями. Поклонники игры могут рассчитывать на новые улучшения и контент в ближайшее время.

41
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
KILLA06

лучшая игра последних лет

35
maximus388

но ведь это не Baldur’s Gate 3

6
KILLA06 maximus388

да ,BG 3 калище

11
Rey4rtRO KILLA06

Аргументы?

3
Jarvis666

Кстати, очень жаль, что в игре уделили мало внимания Trauma Team. С ними даже нет никаких квестов. В то время как про такси целая квестовая линия -_-

9
saa0891

Людям играющим на лицензии с модами можно только посочувствовать, благо можно скачать пиратку и даже не парится что очередная обнова сломает моды.

9
caliskan

Людям играющим с модами можно посочувствовать. Такой хернёй занимаются

11
BlackGrou

На старте была полная хе*ня
Недавно перепрошёл, после всех патчей и DLC игра полностью преобразилась и теперь это действительно шикарная игра
Надеюсь на новое DLC, хотя врятли анонсируют

7
Сережаа

Жду добавления правильной концовки, вместо тех высеров что есть в игре... Хоть и понимаю что зря надеюсь. :)

4
Gridon

просто фиксы багов, которые должны были исправить еще на релизе, и может пара иконок для порта на Switch 2, чтобы оправдать его существование. Ждать чего то серьезного от "аутсорс-студии" Virtuos, которую привлекли для доделок, все равно что ждать от киберпсиха адекватности. "Более подробная информация будет опубликована позже" – это стандартная отмазка, чтобы подогреть интерес к пустышке.

3
Dixon_V

про 2.2 тоже так думали а что на деле ? это будет крупное обновление с новым контентом и прочим, как обычно

Gridon Dixon_V

добавило в основном косметику и улучшения для фоторежима. Да, появилась возможность детальнее красить машины и даже сканировать чужие расцветки. Добавили чуть больше 1000 новых опций кастомизации для Ви. И еще Джонни стал чаще появляться на пассажирском сиденье. Вот и весь "крупный новый контент". Так что да, все будет как обычно — исправят 3 ошибки, добавят 5 новых и назовут это "масштабным обновлением", чтобы поддерживать интерес.

Dansk_Jarl

А вот это хорошая новость

2
William Dwight

Опять косметику для игры от первого лица?

2
Scorpion_GamePlay

уц уц уц надеюсь в фото режим добавят Аврору блин

1
juliolomu

не очень хорошая новость, потому что с каждым обновлением много проблем с игрой. Еще они забирают моды людей и вписывают их в игру, но мод хотя бы развивается, а студия ,которая сейчас занимается не очень хорошо это делает. Кроме того с Нексуса ушел автор CET и неизвестно будет ли он обновлять мод или нет. А так игра точно 10 летия , если не 20 летия , потому игр выходит много , но с таким миром открытым очень мало. Сама история мира невероятна и я сейчас перевожу мод, в котором есть записки из всего игрового мира и так ты их можешь не прочитать, но чипы которые надо прокачивать для имплантов прийдется прочитать и очень много интересных историй

1
Dixon_V

никто ничего не забирает, контент который добавляется просто схожий на мод. контент, что касается CЕТ так автор обновляет его, последнее обновление от 23 января прошлого года

juliolomu Dixon_V

Ну да не забирают , как и ведьмаке ))) и не 23 января , а 5 марта , зачем вы пишете , если ничего не знаете

barfly89 juliolomu

Так он прав. Сам увлекаюсь модами. Проблем вообще не вижу с этим

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