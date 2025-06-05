26 июня Cyberpunk 2077 получит обновление 2.3

CD Projekt Red официально подтвердила, что в этом месяце выйдет еще одно обновление для Cyberpunk 2077. Новая версия называется 2.3, но пока не раскрывается конкретный контент.

Команда разработчиков просит сообщество проявить немного терпения, но объявила, что более подробная информация будет опубликована ближе к выпуску обновления. До тех пор они продолжат работать над окончательными деталями. Поклонники игры могут рассчитывать на новые улучшения и контент в ближайшее время.