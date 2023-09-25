Атмосферный релизный трейлер для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

CD Projekt Red выпустила релизный трейлер для Phantom Liberty, первого и единственного дополнения к игре Cyberpunk 2077. Само Дополнение будет доступно сегодня ночью, в 00:00 по МСК на PS5 и Xbox Series X/S, и в 02:00 по МСК на ПК.
Кроме того, в сети появились первые 19 минут геймплея дополнения Phantom Liberty, которое было запущено на ПК с разрешением 4K и частотой кадров 60 FPS.
Также стоит отметить, что текущий пиковый онлайн Cyberpunk 2077 превысил 169 тысяч игроков, и это число, вероятно, будет продолжать расти после релиза достигая новых высот.
Круто!!!
Го
уже взяли оптуск ради длс века? не забудьте отключить уведомления на телефоне и заказать пиццы. какие же сдпр все таки боги, лучшие из лучших
Отпуск то взял,вот только игра почему то крашится у меня начала - вместо того, чтобы играть ремонтом занимаюсь (
Прям таки мне дадут отпуск ради бага в кибери
Практически всем помог сброс драйверов до предпоследней версии, если nvudia
Спасибо! А то уже немного подзае.....с игрой.
ну ооОоОООооо4ень Атмосферный релизный трейлер. хтьфу