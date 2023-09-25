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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 195 оценок

Атмосферный релизный трейлер для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

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butcher69
Новости

CD Projekt Red выпустила релизный трейлер для Phantom Liberty, первого и единственного дополнения к игре Cyberpunk 2077. Само Дополнение будет доступно сегодня ночью, в 00:00 по МСК на PS5 и Xbox Series X/S, и в 02:00 по МСК на ПК.

Кроме того, в сети появились первые 19 минут геймплея дополнения Phantom Liberty, которое было запущено на ПК с разрешением 4K и частотой кадров 60 FPS.

Также стоит отметить, что текущий пиковый онлайн Cyberpunk 2077 превысил 169 тысяч игроков, и это число, вероятно, будет продолжать расти после релиза достигая новых высот.

9
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Cryptocurrencyhead
9
askazanov

Круто!!!

3
steler7

Го

1
Newworld_DESTROYER

уже взяли оптуск ради длс века? не забудьте отключить уведомления на телефоне и заказать пиццы. какие же сдпр все таки боги, лучшие из лучших

-5
Lvinomord

Отпуск то взял,вот только игра почему то крашится у меня начала - вместо того, чтобы играть ремонтом занимаюсь (

-2
Nell_0071

Прям таки мне дадут отпуск ради бага в кибери

0
Morpex333 Lvinomord

Практически всем помог сброс драйверов до предпоследней версии, если nvudia

1
Lvinomord Morpex333

Спасибо! А то уже немного подзае.....с игрой.

0
kaka qp0H

ну ооОоОООооо4ень Атмосферный релизный трейлер. хтьфу

-6