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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 21 986 оценок

Бесплатная пробная версия Cyberpunk 2077 доступна на PS5 и Xbox Series

monk70
Новости

Как и обещал CD Projekt RED в последние дни, бесплатная пробная версия Cyberpunk 2077 доступна на PS5 и Xbox Series. Эта пробная версия позволяет вам получить доступ к полной игре на срок до 5 часов для каждой учетной записи без необходимости платить что-либо или оформлять подписку. Так вы сможете создать своего персонализированного Ви, начать погружаться в улицы Найт-Сити и получить представление о том, что вам может предложить игра, чтобы оценить возможную будущую покупку.

Понятно, что если вы решите купить игру, весь достигнутый прогресс будет сохранен и перенесен, поэтому вам не придется начинать с нуля. На консоли Sony для установки потребуется 99,3 ГБ свободного места, а на Xbox — 103 ГБ.

9
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Ну как бы это не новость, для ПК бесплатная версия доступна с самого релиза.

-3
LogicDisciple

при чем тут ПК?

-3