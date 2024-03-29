Как и обещал CD Projekt RED в последние дни, бесплатная пробная версия Cyberpunk 2077 доступна на PS5 и Xbox Series. Эта пробная версия позволяет вам получить доступ к полной игре на срок до 5 часов для каждой учетной записи без необходимости платить что-либо или оформлять подписку. Так вы сможете создать своего персонализированного Ви, начать погружаться в улицы Найт-Сити и получить представление о том, что вам может предложить игра, чтобы оценить возможную будущую покупку.
Понятно, что если вы решите купить игру, весь достигнутый прогресс будет сохранен и перенесен, поэтому вам не придется начинать с нуля. На консоли Sony для установки потребуется 99,3 ГБ свободного места, а на Xbox — 103 ГБ.
Ну как бы это не новость, для ПК бесплатная версия доступна с самого релиза.
при чем тут ПК?