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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 32 106 оценок

CD Projekt RED опубликовали полные системные требования Cyberpunk 2077 для Mac

monk70 monk70

Завтра, 17 июля, CD Projekt RED выпустит версию Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, совместимую с Apple. До сих пор было известно лишь, что польские разработчики подготовили порт для новейших устройств с процессорами Apple Silicon. Теперь студия раскрыла более подробную информацию о технических характеристиках.

Разработчики раскрыли системные требования, которые, в зависимости от вашего оборудования, позволят запустить игру на минимальных, рекомендуемых, высоких или очень высоких настройках.

Хотя наилучшие впечатления от игры ожидаются на устройствах с чипами M4, игра будет доступна и на более старых моделях. Независимо от конфигурации, энтузиастам Mac следует убедиться, что на их диске достаточно свободного места.

12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Listoman

Наконец сможем заценить производительность M4 в PT)

4
barabear

Если он там будет...

Zick211

и она взорвется....по всей квартире)

1
CaMahoney

Яблоководы теперь могут называть бетатестерами даже форточных бояр и по сути будут правы🤣

3
PatchyTaran

Ну так холопы с низов и верхов всегда были бета тестерами системы

MelodiousTristram

Играл на Пк. и буду играть, Всегда 😎👍

2
Святой Джо

Мак это тоже пека, но пека для нетрадиционных меньшинств. А винда уже для нормальных здоровых натуралов.

12
CaMahoney Святой Джо

Кто тогда линуксоиды?)

1
He77F1re CaMahoney

Сверхраса

1
Vinni-Pukh

может затещу на M4 Max