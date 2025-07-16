CD Projekt RED опубликовали полные системные требования Cyberpunk 2077 для Mac

Завтра, 17 июля, CD Projekt RED выпустит версию Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, совместимую с Apple. До сих пор было известно лишь, что польские разработчики подготовили порт для новейших устройств с процессорами Apple Silicon. Теперь студия раскрыла более подробную информацию о технических характеристиках.
Разработчики раскрыли системные требования, которые, в зависимости от вашего оборудования, позволят запустить игру на минимальных, рекомендуемых, высоких или очень высоких настройках.
Хотя наилучшие впечатления от игры ожидаются на устройствах с чипами M4, игра будет доступна и на более старых моделях. Независимо от конфигурации, энтузиастам Mac следует убедиться, что на их диске достаточно свободного места.
Наконец сможем заценить производительность M4 в PT)
Если он там будет...
и она взорвется....по всей квартире)
Яблоководы теперь могут называть бетатестерами даже форточных бояр и по сути будут правы🤣
Ну так холопы с низов и верхов всегда были бета тестерами системы
Играл на Пк. и буду играть, Всегда 😎👍
Мак это тоже пека, но пека для нетрадиционных меньшинств. А винда уже для нормальных здоровых натуралов.
Кто тогда линуксоиды?)
Сверхраса
может затещу на M4 Max