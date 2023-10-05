CD Projekt RED, похоже, планирует выпустить Ultimate-версию Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED недавно представила игрокам Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Расширение было очень тепло принято как поклонниками Night City в Steam, так и рецензентами. Оказывается, помимо DLC, разработчики могут преподнести дополнительный сюрприз в виде Cyberpunk 2077 Ultimate Edition!
Один из пользователей Reddit заметил очень интересную запись на сайте PEGI (общеевропейская система классификации игр). Как мы видим, в базе данных упоминается Cyberpunk 2077 в издании Ultimate. Интересно, что запись относится только к версии для Xbox Series X|S, хотя Phantom Liberty, в конце концов, была выпущена также на PS5 и ПК.
По всей видимости, база данных PEGI уже обновлена и запись исчезла с сайта, однако это вызвало немалый ажиотаж среди поклонников творчества CD Projekt RED. Кроме того, как отметили пользователи Reddit, дата 31 декабря 2023 года, судя по всему, является лишь условной (так называемый placeholder), а дебют Ultimate Edition может состояться и раньше.
Что касается содержания такого издания, то в него, скорее всего, войдет базовая версия игры вместе с DLC, как это было в случае с The Witcher 3: Wild Quest - Complete Edition. Учитывая большую популярность игры, наверняка найдется немало поклонников, которые хотели бы получить физическое издание Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения.
В заключение стоит напомнить, что к Cyberpunk 2077 уже вышло обновление 2.01, в котором, судя по всему, разработчики исправили ошибоки, связанных с добавлением в игру нового контента.
в случае с The Witcher 3: Wild Quest - Complete Edition. Вайлд квест?
Видимо, доселе невиданная игра от Редов, которая известна только автору
Это было ожидаемо
физическое издание, о да, обязательно...
Куй железо, пока горячо.
Ну логично - в него войдёт игра и DLC. Кто купил всё это, у того уже и так есть это "издание"
и ты Тодд?
отлично, куплю потом на распродаже
Пацаны, после 2.01 лицуха не работает со спираченным длс, закинутым в папку с игрой?
Нет не работает, пишет типо у вас нет ДЛС обновление же было и в ДЛС а пиратское не обновляло на лицензии.
А что так можно было ? ))))
Зачем я только длс покупал......
Зато бесплатно)
Какая нафиг пиратка??? Не существует пиратки, т.к. она без DRM защиты!
За то что ты не плотишь, это и есть пиратство :D Так что тут не причём защита.