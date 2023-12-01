CD Projekt RED выпустила 2 и 3 эпизоды из цикла "Архивы Найт-Сити" по Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt Red опубликовала на своем YouTube-канале второй и третий эпизод из серии видеороликов "Архивы Найт-Сити", повествующих о Cyberpunk 2077 и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Во втором эпизоде "Архивов Найт-Сити" рассказывает о том, как раскол нации и образование Новых Соединенных Штатов Америки (NUSA) отразилось на развитии Найт-Сити.
В третьем и заключительном эпизоде, добытом нетраннерами из засекреченных архивов Найт-Сити, повествуется об истории возникновения Пёсьего города и пути Курта Хансена к власти.
Cyberpunk 2077 вышла в 2020 году на PC, PlayStation 4 и Xbox One, а в прошлом году - на PlayStation 5 и Xbox Series. Расширение Phantom Liberty доступно только на ПК и новых консолях.
я еще первый не посмотрел)
PG-плеер он такой, рекомендую смотреть на YouTube.
Текстовые видео. Мммм
Этот пшекский кал даже хуже Silent Hill Ascension.
Вы эксперт по калу?