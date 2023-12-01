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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.8 17 248 оценок

CD Projekt RED выпустила 2 и 3 эпизоды из цикла "Архивы Найт-Сити" по Cyberpunk 2077

Gruz_
Новости

Студия CD Projekt Red опубликовала на своем YouTube-канале второй и третий эпизод из серии видеороликов "Архивы Найт-Сити", повествующих о Cyberpunk 2077 и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Во втором эпизоде "Архивов Найт-Сити" рассказывает о том, как раскол нации и образование Новых Соединенных Штатов Америки (NUSA) отразилось на развитии Найт-Сити.

В третьем и заключительном эпизоде, добытом нетраннерами из засекреченных архивов Найт-Сити, повествуется об истории возникновения Пёсьего города и пути Курта Хансена к власти.

Cyberpunk 2077 вышла в 2020 году на PC, PlayStation 4 и Xbox One, а в прошлом году - на PlayStation 5 и Xbox Series. Расширение Phantom Liberty доступно только на ПК и новых консолях.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Xndr DeKoz

я еще первый не посмотрел)

-1
StarDNikolaevich

PG-плеер он такой, рекомендую смотреть на YouTube.

0
Scorpion_GamePlay

Текстовые видео. Мммм

-1
Гомер11

Этот пшекский кал даже хуже Silent Hill Ascension.

-5
StarDNikolaevich

Вы эксперт по калу?

0