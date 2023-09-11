Cyberpunk 2077 набрала 500 тысяч положительных отзывов в Steam

Cyberpunk 2077 стала для CD Projekt Red огромным успехом после не самого удачного начала. Поначалу игра не оправдала многих обещаний, которые были даны перед ее выходом, но после нескольких лет обновлений она практически преобразилась.
Недавно CD Projekt Red отметила, что 80% рецензий на Cyberpunk 2077 в Steam стали положительными после того, как игра значительно улучшилась. После такого возвращения игра достигла очередного рубежа в Steam.
Cyberpunk 2077 получила более 500 тыс. положительных отзывов в Steam.
По данным Steam, игра имеет более 635 тыс. отзывов на платформе. Из них 500 435 отзывов - положительные, причем многие из них хвалят текущее состояние игры по сравнению с тем, в котором она вышла на рынок.
В отзывах подчеркивается, что Cyberpunk 2077 прошла долгий путь. Игра была выпущена с ошибками, проблемами с производительностью и множеством проблем, которые не позволяли ей полностью раскрыть свой потенциал. По словам некоторых пользователей, после устранения многих технических проблем такие аспекты, как повествование, персонажи и геймплейные механики, стали просто великолепны. Кроме того, в ближайшее время CD Projekt Red собирается выпустить масштабную переработку основного игрового процесса.
Обновление получило название "Cyberpunk 2077 2.0" и включает в себя переработку деревьев навыков, модернизацию искусственного интеллекта и многое другое. Ожидается, что за этим обновлением последует долгожданное расширение Phantom Liberty.
Недавние дополнения, такие как трассировка пути, также позволили игре оставаться актуальной для тех, кто интересуется техническими аспектами и новинками в игровой индустрии для ПК.
CD Projekt Red недавно подтвердила, что предварительные заказы на расширение Phantom Liberty пока впечатляют, и в ближайшие дни ожидается резкий рост продаж.
На сегодняшний день Cyberpunk 2077 продана в количестве 20 миллионов копий. Несмотря на то, что уже на старте продаж игра завоевала миллионы поклонников, ее нынешний успех является свидетельством работы студии и ее целеустремленности.
После выхода Phantom Liberty игроки получат доступ к еще более совершенной и полной версии последней игры CD Projekt Red, что позволит ожидать нового всплеска продаж перед переходом к разработке таких будущих проектов, как The Witcher 4 и сиквел Cyberpunk 2077.
Это сектант писал?
есть другое слово более точное, сам догадайся, а то если я его назову полу бан на месяц опять)
Игра явно стала работать хуже.
У меня на момент запуска игры была 2070 super(сейчас в другом пк и я всё так же могу проверить на этом конфиге всё). Так вот на момент релиза я играл на максималках, было включено RT + отражения с RT, dlss на качество, FHD и игра выдавала 70+ фпс с редкими просадками до 60.
Сейчас же, выбрав все настройки, аналогичные релизным(выключив все новые добавленные) фпс кое как держится на 60 и постоянно просаживается.
И только на 3080 со всеми лучами(только выключена новая настройки теней о солнечных лучей) и без dlss - игра выдаёт стабильно и то только 65+ фпс. При этом в 2к, с dlss на качество выдаётся чуть больше стабильного фпса, и при этом картинка лучше.))
Сектант пишет так Играл на Rtx 4090 ccd Intel i7 6969 на релизе не знаю почему они описывают свой комп но так надо Играл в 8 к не одного бага не встретил
Забавно, что ты в каждой новости по киберпанку вылазишь. Новость опубликована вообще ни о чем, но и тут нашёл что вставить🤣
Они в одном из патчей меняли работу трассировки лучей. И я не за бету path tracing говорю она кривая, сильно жрущая почти не меняющая визуала и бессмысленная технология пока вырисовывается.
Не смотря на мамкиных хейтеров, игра получилась отличнейшая. Умеют Проджекты создавать игровые миры, из которых потом не хочется уходить.
Ты ошибся, создавать открытые миры из которых не хочется уходить делают рокстаровцы
Двоякое заявление. В гта5 также много не засидишься и я не смотря на гта 5 онлайн все равно больше провел времени в гта4 просто из-за модов и той физики, что там была. Гта5 не тянет на то, чтобы туда вернуться вообще не вызывает желание
Так в пятой более реалистичная физика чем в четверке, еще есть рдр 2 с открытым миром, не менее крутая
Лол что? В 5ке физика лучше? Может я неправильную гта5 покупал
Т.е. качество повествования, персонажей и геймплейных механик определялось лишь наличием/отсутствием технических проблем?
Или попросту к выходу ДЛЦ снова начинает работать маркетинг?
Очень хочется уже поиграть в полную версию. Надеюсь, после релиза ДЛС его не придётся ещё полгода допиливать.
Ну мы ещё ждём официальной даты выхода 2.0 - на этой неделе как бы обещали инфу.
Великая игра, а не эти ващи старфилды
Как по мне, отличная игра получилась. А если бы дополнительно поработали над игрой и выпустили изначально в нормальный Релиз все свои обещания - так вообще шедевр. Увы, тот самый Релиз омрачил игру, но радует, что разрабы не плюнули на неё и доработали до примерного уровня того, что было обещано
И сектантик быстрей побежал клепать об этом новость {бонусов ради}? XD Получить 500 тыс. положительных отзывов и так и не выйти из преальфы -> а чё, так можно было?
Киберпуку удалось. А Тод Говард читает такие новости?
Удалось что? Доползти до релизного состояние почти через 3 года?