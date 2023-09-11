Cyberpunk 2077 набрала 500 тысяч положительных отзывов в Steam ©

Cyberpunk 2077 стала для CD Projekt Red огромным успехом после не самого удачного начала. Поначалу игра не оправдала многих обещаний, которые были даны перед ее выходом, но после нескольких лет обновлений она практически преобразилась.

Недавно CD Projekt Red отметила, что 80% рецензий на Cyberpunk 2077 в Steam стали положительными после того, как игра значительно улучшилась. После такого возвращения игра достигла очередного рубежа в Steam.

Cyberpunk 2077 получила более 500 тыс. положительных отзывов в Steam.

По данным Steam, игра имеет более 635 тыс. отзывов на платформе. Из них 500 435 отзывов - положительные, причем многие из них хвалят текущее состояние игры по сравнению с тем, в котором она вышла на рынок.

В отзывах подчеркивается, что Cyberpunk 2077 прошла долгий путь. Игра была выпущена с ошибками, проблемами с производительностью и множеством проблем, которые не позволяли ей полностью раскрыть свой потенциал. По словам некоторых пользователей, после устранения многих технических проблем такие аспекты, как повествование, персонажи и геймплейные механики, стали просто великолепны. Кроме того, в ближайшее время CD Projekt Red собирается выпустить масштабную переработку основного игрового процесса.

Обновление получило название "Cyberpunk 2077 2.0" и включает в себя переработку деревьев навыков, модернизацию искусственного интеллекта и многое другое. Ожидается, что за этим обновлением последует долгожданное расширение Phantom Liberty.

Недавние дополнения, такие как трассировка пути, также позволили игре оставаться актуальной для тех, кто интересуется техническими аспектами и новинками в игровой индустрии для ПК.

CD Projekt Red недавно подтвердила, что предварительные заказы на расширение Phantom Liberty пока впечатляют, и в ближайшие дни ожидается резкий рост продаж.

На сегодняшний день Cyberpunk 2077 продана в количестве 20 миллионов копий. Несмотря на то, что уже на старте продаж игра завоевала миллионы поклонников, ее нынешний успех является свидетельством работы студии и ее целеустремленности.

После выхода Phantom Liberty игроки получат доступ к еще более совершенной и полной версии последней игры CD Projekt Red, что позволит ожидать нового всплеска продаж перед переходом к разработке таких будущих проектов, как The Witcher 4 и сиквел Cyberpunk 2077.