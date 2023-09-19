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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 732 оценки

Дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty увеличит оригинальный размер игры на 30 ГБ

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Gutsz
Новости

Уже скоро состоится выход масштабного сюжетного расширения для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. Дополнение принесет в игру отдельный район для исследования и увлекательную историю с новыми героями. Похоже, что разработчики игры из студии CD Projekt Red не преувеличили и аддон будет действительно масштабным, о чем говорит его размер.

В базе данных PlayStation Store нашли упоминания дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вместе с его размерами. После установки расширения, размер базовой игры на консоли PlayStation 5 увеличивается с 57 ГБ до 89,3 ГБ. То есть общий размер файлов DLC равен примерно половине содержимого самой игры.

Также в PlayStation Store были обнаружены сведения о предстоящем обновлении под номером 2.0. Судя по всему, патч полностью заменит оригинальную сборку проекта, поскольку игра в этой версии будет весить меньше — 56,4 ГБ.

Выход Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится уже 26 сентября на ПК и консолях. Игра будет обновлена до версии 2.0 немного раньше — 21 сентября.

27
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
askazanov

Нормально, ещё разочек можно перепройти заново всю игру)

10
paxa320

очень жду

5
UnpleasantIdriel

Текстур в 8K поди напихали! :D :D :D

2
Skankhunt42

Ее в 4к то ни один комп с трассировкой пути не тянет..

0
SERGEY-SP Skankhunt42

Тянет, просто специально оптимизон не завозят, чтобы карты покупали!

0
Eclair_93

Если переделка игры, перков и т.п будет в 2.0, а вес станет даже меньше, то чего напихали в ДЛЦ? Особенно учитывая размер слитой карты и нового района.

1
Кей Овальд

Серьёзно.

0
Народный гейминг

Новый жестак готов принять ночной Найт Сити🤗

0
Tomilin2009

Что же они там нафуячили))

Интересно, опять будет мерзотная гамма фиолетового и зеленого?)

-2