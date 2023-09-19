Дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty увеличит оригинальный размер игры на 30 ГБ ©

Уже скоро состоится выход масштабного сюжетного расширения для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. Дополнение принесет в игру отдельный район для исследования и увлекательную историю с новыми героями. Похоже, что разработчики игры из студии CD Projekt Red не преувеличили и аддон будет действительно масштабным, о чем говорит его размер.

В базе данных PlayStation Store нашли упоминания дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вместе с его размерами. После установки расширения, размер базовой игры на консоли PlayStation 5 увеличивается с 57 ГБ до 89,3 ГБ. То есть общий размер файлов DLC равен примерно половине содержимого самой игры.

Также в PlayStation Store были обнаружены сведения о предстоящем обновлении под номером 2.0. Судя по всему, патч полностью заменит оригинальную сборку проекта, поскольку игра в этой версии будет весить меньше — 56,4 ГБ.

Выход Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится уже 26 сентября на ПК и консолях. Игра будет обновлена до версии 2.0 немного раньше — 21 сентября.