Дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty увеличит оригинальный размер игры на 30 ГБ

Уже скоро состоится выход масштабного сюжетного расширения для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. Дополнение принесет в игру отдельный район для исследования и увлекательную историю с новыми героями. Похоже, что разработчики игры из студии CD Projekt Red не преувеличили и аддон будет действительно масштабным, о чем говорит его размер.
В базе данных PlayStation Store нашли упоминания дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вместе с его размерами. После установки расширения, размер базовой игры на консоли PlayStation 5 увеличивается с 57 ГБ до 89,3 ГБ. То есть общий размер файлов DLC равен примерно половине содержимого самой игры.
Также в PlayStation Store были обнаружены сведения о предстоящем обновлении под номером 2.0. Судя по всему, патч полностью заменит оригинальную сборку проекта, поскольку игра в этой версии будет весить меньше — 56,4 ГБ.
Выход Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится уже 26 сентября на ПК и консолях. Игра будет обновлена до версии 2.0 немного раньше — 21 сентября.
Нормально, ещё разочек можно перепройти заново всю игру)
очень жду
Текстур в 8K поди напихали! :D :D :D
Ее в 4к то ни один комп с трассировкой пути не тянет..
Тянет, просто специально оптимизон не завозят, чтобы карты покупали!
Если переделка игры, перков и т.п будет в 2.0, а вес станет даже меньше, то чего напихали в ДЛЦ? Особенно учитывая размер слитой карты и нового района.
Серьёзно.
Новый жестак готов принять ночной Найт Сити🤗
Что же они там нафуячили))
Интересно, опять будет мерзотная гамма фиолетового и зеленого?)