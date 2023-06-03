Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 522 оценки

GeForce RTX 4060 Ti, самую доступную видеокарту RTX 4000, проверили в Cyberpunk 2077 в 1080p, 2K и 4K - хватает?

Simple Jack
Новости

Эксперт с YouTube-канала zWORMz Gaming показал возможности GeForce RTX 4060 Ti в ролевом боевике Cyberpunk 2077. Это по-прежнему одна из самых требовательных игр современности.

Возможности графического адаптера проверялись на ПК с процессором AMD Ryzen 7 5800X3D и 32 ГБ оперативной памяти формата DDR4-3600.

Результаты:

  • Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p при высоких настройках — 100 кадров в секунду.
  • Cyberpunk 2077 в разрешении 2K при высоких настройках — 65 кадров в секунду.
  • Cyberpunk 2077 в разрешении 2K при высоких настройках и с DLSS Quality — 100 кадров в секунду.
  • Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при высоких настройках — 30 кадров в секунду.
  • Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при высоких настройках и с DLSS Quality — 50 кадров в секунду.
  • Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при высоких настройках, с DLSS Quality и DLSS 3 Frame Generation — 60 кадров в секунду.
  • Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p при ультра-настройках — 80 кадров в секунду.
  • Cyberpunk 2077 в разрешении 2K при ультра-настройках — 50 кадров в секунду.
  • Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при ультра-настройках — 15 кадров в секунду.
  • Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при ультра-настройках, с DLSS Quality и DLSS 3 Frame Generation — 50 кадров в секунду.
  • Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p при ультра-настройках и Ultra RT — 40 кадров в секунду.
  • Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p при ультра-настройках, Ultra RT и DLSS Quality — 70 кадров в секунду.
  • Cyberpunk 2077 в разрешении 2K при ультра-настройках, Ultra RT и DLSS Quality — 40 кадров в секунду.
  • Cyberpunk 2077 в разрешении 1080 при ультра-настройках, RT Overdrive — 18 кадров в секунду.
  • Cyberpunk 2077 в разрешении 1080 при ультра-настройках, RT Overdrive и DLSS Quality — 40 кадров в секунду.

Вывод — на максимальные настройки с RTX 4060 Ti в Cyberpunk 2077 рассчитывать не следует. Играть лучше в 1080p и 2K без трассировки лучей.

Железо Производительность
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-7
20
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Комментарии: 20
Ваш комментарий
kotasha

Что тут мусолить видеокарта провал года и точка.

15
dangerous_beast

а то, просто затычка между 3х и будущей 5ти тысячной линейкой !

3
gam_rev
Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p при ультра-настройках и Ultra RT — 40 кадров в секунду
Cyberpunk 2077 в разрешении 1080 при ультра-настройках, RT Overdrive — 18 кадров в секунду

Нафига они продают карту с лучами, которая их не тянет даже в 1080р

4
Listoman gam_rev

Так это без генерации, с ней стабильно выше 60фпс, а это уже рез 3090ti)

-1
SleepyGamer Listoman

А импутлаг как был при 18 кадрах, так и остаётся, спасибо не надо))

-1
Listoman SleepyGamer

Импутлаг с рефлексом и генерацией ниже, чем без рефлекса и генерации при одинаковом кол-ве кадров)

1
dangerous_beast

Я просто убираю в игре некоторые улучшалки в плане бликов, кое что на среднее, другое на высокое и ограничение фпс на 91, ибо зачем насиловать видюху и зачем нужно больше в сингловой игре и вуаля. Есть и отличная плавность и отличная картинка в 2к на 3060ti

4
Cidorobitch

А моник у тебя сколько кадров держит?

0
dangerous_beast Cidorobitch

165hz

0
Nick1906

А блики прям ппц как на фпс вляют, ага))

0
caramba1999

Иии зачем оно нужно, ааааааа нас досих пор за ид... тов считают?

-и.. ди.. оты

2
Cidorobitch

Карта ни о чём. Вообще ни о чём.

2
SERGEY-SP

В неё и на 4090 с трассировкой играть не стоит))

1
РикоЧико

Если и брать то ради DLSS 3 и ждать снижение цен. На перенасыщенном рынке сейчас слишком много более вкусных предложений.

0
luVol

Хрень этот длсс3. Нужно ждать длсс 4 в ртх5000)

0
Dmitriy_1981

Ну вот настроил игрок графику, проехался по красиво освещенному городу. Ну час, ну два можно на это потратить. Что дальше?... Сюжет в этой игре одноразовый, разветвление финалов проверяется перезагрузкой. Неужели стоит отдавать такие деньги за эту современную электронику, чтобы пару часов поездить на машинке, которая неправдоподобно протискивается по трассе между другими авто?...

-2
Nick1906

Всё верно говоришь 👍 Сотку отдавать, чтобы потупить в игре 35 часов 😆

0
1barac9U7ada7

а у меня 4080. завидуйте молча)

-4
Cidorobitch

Завидовать нечему, брат😆

1
Nick1906

Ну и как там наивные, то есть нативные 4к поживают в Киберпанке?

0