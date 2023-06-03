GeForce RTX 4060 Ti, самую доступную видеокарту RTX 4000, проверили в Cyberpunk 2077 в 1080p, 2K и 4K - хватает?

Эксперт с YouTube-канала zWORMz Gaming показал возможности GeForce RTX 4060 Ti в ролевом боевике Cyberpunk 2077. Это по-прежнему одна из самых требовательных игр современности.
Возможности графического адаптера проверялись на ПК с процессором AMD Ryzen 7 5800X3D и 32 ГБ оперативной памяти формата DDR4-3600.
Результаты:
- Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p при высоких настройках — 100 кадров в секунду.
- Cyberpunk 2077 в разрешении 2K при высоких настройках — 65 кадров в секунду.
- Cyberpunk 2077 в разрешении 2K при высоких настройках и с DLSS Quality — 100 кадров в секунду.
- Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при высоких настройках — 30 кадров в секунду.
- Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при высоких настройках и с DLSS Quality — 50 кадров в секунду.
- Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при высоких настройках, с DLSS Quality и DLSS 3 Frame Generation — 60 кадров в секунду.
- Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p при ультра-настройках — 80 кадров в секунду.
- Cyberpunk 2077 в разрешении 2K при ультра-настройках — 50 кадров в секунду.
- Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при ультра-настройках — 15 кадров в секунду.
- Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при ультра-настройках, с DLSS Quality и DLSS 3 Frame Generation — 50 кадров в секунду.
- Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p при ультра-настройках и Ultra RT — 40 кадров в секунду.
- Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p при ультра-настройках, Ultra RT и DLSS Quality — 70 кадров в секунду.
- Cyberpunk 2077 в разрешении 2K при ультра-настройках, Ultra RT и DLSS Quality — 40 кадров в секунду.
- Cyberpunk 2077 в разрешении 1080 при ультра-настройках, RT Overdrive — 18 кадров в секунду.
- Cyberpunk 2077 в разрешении 1080 при ультра-настройках, RT Overdrive и DLSS Quality — 40 кадров в секунду.
Вывод — на максимальные настройки с RTX 4060 Ti в Cyberpunk 2077 рассчитывать не следует. Играть лучше в 1080p и 2K без трассировки лучей.
Что тут мусолить видеокарта провал года и точка.
а то, просто затычка между 3х и будущей 5ти тысячной линейкой !
Нафига они продают карту с лучами, которая их не тянет даже в 1080р
Так это без генерации, с ней стабильно выше 60фпс, а это уже рез 3090ti)
А импутлаг как был при 18 кадрах, так и остаётся, спасибо не надо))
Импутлаг с рефлексом и генерацией ниже, чем без рефлекса и генерации при одинаковом кол-ве кадров)
Я просто убираю в игре некоторые улучшалки в плане бликов, кое что на среднее, другое на высокое и ограничение фпс на 91, ибо зачем насиловать видюху и зачем нужно больше в сингловой игре и вуаля. Есть и отличная плавность и отличная картинка в 2к на 3060ti
А моник у тебя сколько кадров держит?
165hz
А блики прям ппц как на фпс вляют, ага))
Иии зачем оно нужно, ааааааа нас досих пор за ид... тов считают?
-и.. ди.. оты
Карта ни о чём. Вообще ни о чём.
В неё и на 4090 с трассировкой играть не стоит))
Если и брать то ради DLSS 3 и ждать снижение цен. На перенасыщенном рынке сейчас слишком много более вкусных предложений.
Хрень этот длсс3. Нужно ждать длсс 4 в ртх5000)
Ну вот настроил игрок графику, проехался по красиво освещенному городу. Ну час, ну два можно на это потратить. Что дальше?... Сюжет в этой игре одноразовый, разветвление финалов проверяется перезагрузкой. Неужели стоит отдавать такие деньги за эту современную электронику, чтобы пару часов поездить на машинке, которая неправдоподобно протискивается по трассе между другими авто?...
Всё верно говоришь 👍 Сотку отдавать, чтобы потупить в игре 35 часов 😆
а у меня 4080. завидуйте молча)
Завидовать нечему, брат😆
Ну и как там наивные, то есть нативные 4к поживают в Киберпанке?