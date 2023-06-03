GeForce RTX 4060 Ti, самую доступную видеокарту RTX 4000, проверили в Cyberpunk 2077 в 1080p, 2K и 4K - хватает?

Эксперт с YouTube-канала zWORMz Gaming показал возможности GeForce RTX 4060 Ti в ролевом боевике Cyberpunk 2077. Это по-прежнему одна из самых требовательных игр современности.

Возможности графического адаптера проверялись на ПК с процессором AMD Ryzen 7 5800X3D и 32 ГБ оперативной памяти формата DDR4-3600.

Результаты:

Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p при высоких настройках — 100 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 в разрешении 2K при высоких настройках — 65 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 в разрешении 2K при высоких настройках и с DLSS Quality — 100 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при высоких настройках — 30 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при высоких настройках и с DLSS Quality — 50 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при высоких настройках, с DLSS Quality и DLSS 3 Frame Generation — 60 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p при ультра-настройках — 80 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 в разрешении 2K при ультра-настройках — 50 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при ультра-настройках — 15 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 в разрешении 4K при ультра-настройках, с DLSS Quality и DLSS 3 Frame Generation — 50 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p при ультра-настройках и Ultra RT — 40 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p при ультра-настройках, Ultra RT и DLSS Quality — 70 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 в разрешении 2K при ультра-настройках, Ultra RT и DLSS Quality — 40 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 в разрешении 1080 при ультра-настройках, RT Overdrive — 18 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 в разрешении 1080 при ультра-настройках, RT Overdrive и DLSS Quality — 40 кадров в секунду.

Вывод — на максимальные настройки с RTX 4060 Ti в Cyberpunk 2077 рассчитывать не следует. Играть лучше в 1080p и 2K без трассировки лучей.