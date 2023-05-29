Киану Ривз воплощает своего внутреннего Джонни Сильверхэнда, воссоединяясь со своей рок-группой 90-х годов ©

Киану Ривз стал воплощением своего внутреннего Джонни Сильверхэнда, когда воссоединился со своей рок-группой Dogstar, чтобы впервые за два десятилетия выступить на музыкальном фестивале BottleRock.



Ривз, сыгравший в Cyberpunk 2077 рок-звезду, Джонни Сильверхэнда, вышел на сцену с бас-гитарой 27 мая. Он выступил перед толпой зрителей фестиваля вместе с барабанщиком группы Dogstar Робертом Мейлхаусом и гитаристом/вокалистом Бретом Домрозом.



По данным газеты San Francisco Chronicle, Dogstar привлекли большое количество зрителей своим выступлением, в которое вошли песни из их бэк-каталога и грядущего альбома, вызвав множество одобрительных возгласов и даже признаний в любви к "Джону Уику" в течение всего дня.

Ривз признался, что он немного волновался перед выступлением перед живой аудиторией, но Мейлхаус дал Ривзу несколько полезных советов: "Он был просто суперпозитивным. Он сказал: "Слушай музыку. Просто присутствуй в песне, и все пойдет само собой".

Группа Dogstar была образована в 1991 году и имела умеренный успех, выпустив два студийных альбома и EP, после чего распалась в 2002 году. Однако у Ривза появилась возможность снова стать рок-звездой, подарив свой голос и внешность рокеру-бунтарю Джонни Сильверхэнду в Cyberpunk 2077.



В предстоящем расширении Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty Ривз вернется в роли Сильверхэнда вместе с новым составом персонажей, включая Идриса Эльбу в роли Соломона Рида. Однако CD Projekt Red еще не подтвердила цену или конкретную дату выхода обновления.



Игра Ривза в роли Сильверхэнда - лишь одна из многих шляп, которые он носил на протяжении своей актерской карьеры, длившейся несколько десятилетий. Он постоянно доказывает свою силу в этом деле, независимо от того, играет ли он кибергероя, подростка, путешествующего во времени, или самого смертоносного киллера в мире.