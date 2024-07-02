Павел Саско назвал неудачный старт Cyberpunk 2077 своим "личным провалом"

Стоит ли напоминать, что релиз Cyberpunk 2077 оказался не самым удачным. У игры была масса проблем, включая ошибки, недостающие функции, сломанный ИИ и ужасную производительность на консолях прошлых поколений. Позднее началась успешная дуга искупления Cyberpunk 2077, которая завершилась выходом сюжетного дополнения Phantom Liberty.
Но путь был совсем не простым. Возвращаясь к дням запуска Cyberpunk 2077, помощник гейм-директора Павел Саско рассказал о том, что он чувствовал, когда игра находилась в самом центре трудного старта.
Так много вещей отличалось от The Witcher, и я чувствовал, что многое удалось, несмотря на то, что создание этой игры было адски сложной задачей. А потом состоялся релиз, который был очень душераздирающим. В каком-то смысле я чувствовал, что это был мой личный провал, что я не смог сделать [игру] такой, как мне хотелось.
По словам Саско, от отзывов в социальных сетях "было адски больно". И хотя многие подумали бы о том, чтобы уйти и заняться чем-то другим, они решили не сдаваться и принять вызов.
Все это адски больно, понимаете? Заходить в социальные сети, видеть, как все, о чем я говорил или знал до релиза, превращается в мемы, угрозы смерти в мой адрес. Мне было очень больно, но я чувствовал, что все идет к лучшему, и вложил все свои силы в работу над обновлением и Phantom Liberty.
В то же время разработчик из CD Projekt RED признался, что работа над Cyberpunk 2077 послужила для него огромной копилкой опыта. Но самое главное, что этот накопленный опыт можно будет применить, чтобы не допустить подобных ошибок при работе над Cyberpunk: Project Orion.
По мнению Саско, все эти неприятные впечатления от периода запуска последней игры CDPR - своего рода шрамы, которые остались в прошлом, хотя и не утратили своей актуальности. Так что стоит надеяться, что польская студия действительно усвоила урок и Project Orion изначально будет отполированной игрой.
Заплачь еще обманщик вонючий, желательно перед пользователями ps4, которые так и не смогли нормально поиграть в этот кривой высер
Они сами виноваты что консоль у них старая! Не важно что на неё игры до сих пор выходят, она все равно старая *пук-пук среньк*
Я нормально сектанта отыграл?
А ведь по мнению хомяков так и должно быть, ведь у каждого такого 5090ti и он играет в 16к с RTX
Очередные истории - "было очень сложно, но я все прошёл, все превозмог, я лучший"
Вам не надоело его цитировать?... Может, уже есть смысл к другим их проектам перейти? Раз в два месяца примерно последние четыре года здесь очередное переживание Саско публикуют. Мы уже за него можем их сочинять.
Классная игра не без недостатков конечно.Готовлюсь ко второму заплыву,но уже с длс.Я ей поставил чистую 9 - полбалла снял за косяки и полбалла за очень долгое лечение игры.
Игра провал и даже после 500-900 пачей какой нах старт сама игра
Саско старается оседлать двух коней: трогательный драматичный триллер и приключения машины смерти. Киберпанк 2077 это не анимэ которое они выпустили впоследствии, сколько бы то аниме не восхваляли, и сколько бы не доил Саско на жалость в самой игре - Ви самая мощная единица в городе, а возможно и на всём континенте. На месте Сойки из дополнения должен быть как минимум Милитех, а как максимум другая сверхдержава. Потенциал насовать в себя столько хрома и остаться нормальным человеком, является не менее важной штукой. Но вместо масштаба и обьёма Саско носится с мелочами как в сюжете, так и в самой игре, допиливая 4 года непойми что, когда мог действительно расширить игру и возожности. КП никогда не станет вторым Ведьмаком или Скайримом, ибо не склоняется в одну конкретную сторону как Deus Ex. КП больше похож на Prototype, и должна была создаваться с пониманием оного факта, тогда б никакого фиаско, Саско.
Чо за игра? Нормальная нет?
перед релизом писали рпг тысячелетия, но релиз хз был или нет
а после релиза оказалось, что не тысячелетия, и не РПГ...
Игра сейчас еще хуже чем на релизе была, вот пройду её до конца вместе с дополнением и выскажу все что я о ней думаю, в частности о багах которые они не удосужились убрать за 4 года
Только закончил проходить второй раз, первый на релизе. Не идеальная, но очень классная игра с отличным сюжетом и картинкой и множеством механик. У меня багов особо не было, только пару раз внезапно включалось какое-то сверх яркое освещение (лечилось сэйвлоадом) и некоторые миссии запускались спустя только кучу внутриигровых дней, вместо 1-3 положенных.
Поздравляю. Меня больше интересует опыт от собственного прохождения и я не могу сказать, что увидел всего лишь "пару багов" как и не могу закрывать глаза на убитую экономику и загубленный крафт
Я проходил игру 2 раза, 1 на первой недели, второй после всех патчей.
И я разницы почти не заметил, да правки есть но 2 разные игры и исправляли одни баги создали другие.
Сюжет хороший но не выдающийся как пишут, персонажи обычные и у всех по 3 квеста и все просто после их прохождения тупые манекены, с новым дополнением вообще ничег о не поменялось, немного расширили мир и без того пустой и все.
В общем наобещали слишком много и почти ничего не выполнили кроме "Самая запоминающиеся игра", ведь после нее стали выпускать неработующие кода и допиливать годами до более-менее играбильного билда.
5 из 10 игре, обычный шутер с намеренным лвл замедлением ради изучение пустого унылого мира.