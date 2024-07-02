Павел Саско назвал неудачный старт Cyberpunk 2077 своим "личным провалом"

Стоит ли напоминать, что релиз Cyberpunk 2077 оказался не самым удачным. У игры была масса проблем, включая ошибки, недостающие функции, сломанный ИИ и ужасную производительность на консолях прошлых поколений. Позднее началась успешная дуга искупления Cyberpunk 2077, которая завершилась выходом сюжетного дополнения Phantom Liberty.

Но путь был совсем не простым. Возвращаясь к дням запуска Cyberpunk 2077, помощник гейм-директора Павел Саско рассказал о том, что он чувствовал, когда игра находилась в самом центре трудного старта.

Так много вещей отличалось от The Witcher, и я чувствовал, что многое удалось, несмотря на то, что создание этой игры было адски сложной задачей. А потом состоялся релиз, который был очень душераздирающим. В каком-то смысле я чувствовал, что это был мой личный провал, что я не смог сделать [игру] такой, как мне хотелось.

По словам Саско, от отзывов в социальных сетях "было адски больно". И хотя многие подумали бы о том, чтобы уйти и заняться чем-то другим, они решили не сдаваться и принять вызов.

Все это адски больно, понимаете? Заходить в социальные сети, видеть, как все, о чем я говорил или знал до релиза, превращается в мемы, угрозы смерти в мой адрес. Мне было очень больно, но я чувствовал, что все идет к лучшему, и вложил все свои силы в работу над обновлением и Phantom Liberty.

В то же время разработчик из CD Projekt RED признался, что работа над Cyberpunk 2077 послужила для него огромной копилкой опыта. Но самое главное, что этот накопленный опыт можно будет применить, чтобы не допустить подобных ошибок при работе над Cyberpunk: Project Orion.

По мнению Саско, все эти неприятные впечатления от периода запуска последней игры CDPR - своего рода шрамы, которые остались в прошлом, хотя и не утратили своей актуальности. Так что стоит надеяться, что польская студия действительно усвоила урок и Project Orion изначально будет отполированной игрой.