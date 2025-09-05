Секретное сообщение N.U.S.A расшифровано

24 минуты и 53 секунды - шумов и помех с проскальзывающим текстом и лого

Если сложить время видео - 24m+53s, то получим = 77

Проскальзывающие кадры в ролике образуют слова: Classified Files Detected

Именно эти слова были спрятаны в secretMSG-видео от CDPR и Майерс, однако никто дальше этих слов не продвинулся и мы всё еще не знаем что это за Обнаруженные Файлы и почему они Засекречены?

Также расшифровали изначальное послание Майерс и 1#57 в углу - каждая первая буква и потом пропуск, то получается - Often, a secret is just waiting, то есть Часто секрет ждет своего часа, что отсылает к видео, которое и должно открывать секрет

Сейчас основная догадка в том, что CDPR воссоздает этой активностью, формат отбора нетраннеров, как было с Сойкой, причем для тех же самых целей, а значит это сообщение как то должно быть связано с Черным Заслоном

Напоминаю, что релиз дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 состоялся 26 сентября 2023 года и все эти активности связаны с празднованием второй годовщины DLC