Слитый геймплейный фрагмент Cyberpunk 2077: Phantom Liberty подтверждает давнюю фанатскую теорию ©

Демоверсия Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, которую CD Projekt Red привезла на Summer Game Fest 2023, подтвердила давнюю фанатскую теорию о грядущем расширении.



Первое и единственное расширение было окутано тайной с момента его анонса в апреле 2022 года. И хотя второй тизер, выпущенный в декабре, сообщил об участии Идриса Эльбы в Phantom Liberty, этот проморолик все же дал больше вопросов, чем ответов. Summer Game Fest 2023 стал для CDPR возможностью прервать молчание по поводу DLC, но участие разработчиков пока ограничилось демонстрацией дополнения за закрытыми дверями людям, физически присутствующим на презентации в Калифорнии.

Как бы то ни было, некоторые кадры из демоверсии все же попали в сеть. И хотя на первый взгляд в коротком ролике показано не так уж много, в этих нескольких секундах, когда Ви идет по коридору, есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, кадры подтверждают, что в Phantom Liberty Ви окажется лицом к лицу с Розалинд Майерс, поскольку цель найти нынешнего президента НСША появляется на экране ближе к концу ролика. Оригинальный тизер к DLC начинался с разбившегося самолета, но до сих пор было неясно, действительно ли Майерс находилась на борту самолета, когда он был сбит.

Во-вторых, субтитры показывают, что Ви разговаривает с неким Songbird (Певчая птица), проходя через обломки самолета в самом начале сюжета DLC. Это очень важно, поскольку повышает доверие к большой утечке информации о DLC, произошедшей в середине 2022 года, которая раскрыла некоторые основные сюжетные моменты грядущего расширения и стала первым доказательством того, что Певчая птица станет одним из центральных персонажей Phantom Liberty.



И последнее, что можно понять из ролика, - это заметное изменение пользовательского интерфейса; а именно, игроки скоро смогут назначать гранаты и способности киберимплантов на разные кнопки благодаря нескольким слотам, которые хорошо видны. В результате HUD теперь всегда отображает выбранный игроком имплантат, и в ролике также показано, что были переработаны подсказки кнопок телефона и автомобиля.

Вполне вероятно, что эти изменения не будут эксклюзивными для Phantom Liberty, а появятся в обновлении 1.7, поскольку CDPR ранее подтвердила, что в упомянутом патче будут внесены различные улучшения.