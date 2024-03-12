Тяжелый путь CDPR с Cyberpunk 2077 закончилось на высокой ноте, но небольшие обновления могут еще быть

Не так давно для Cyberpunk 2077 вышло обновление 2.12, которое привнесло в игру ряд исправлений и мелких доработок.. Однако отныне подобные вещи должны стать менее распространенными. По словам руководителя Гейба Аматанджело, разработка игры "закончена". Все внимание CD Projekt Red уже сосредоточено на сиквеле приключения.

В интервью Game File глава команды, который занял этот пост в середине 2021 года, рассказал, что на тот момент проект уже был завершен. В тот момент игра уже была подвержена влиянию критики и обновлений, и он подчеркнул, что процесс внесения изменений, чтобы сделать Cyberpunk 2077 такой же хорошей, такой, какой она является сегодня, был очень простым на бумаге.

"Многое из того, что мы делали на пути к версии 2.0, сводилось к тому, чтобы понять: так, если это должно работать в этом мире, то почему оно не работает? И мы собираемся решить как можно больше проблем: ИИ, полицейская система и другие действия, происходящие с Ви или без него", - прокомментировал он.

Что касается дальнейших обновлений, Аматанджело недвусмысленно заявил, что работа над Cyberpunk 2077 "закончена". Но ведь вы никогда не знаете, что будет дальше?

"Мы завершили. Но вполне возможно, что будет еще кое-что, просто потому что, пока мы возимся с вещами, иногда мы обнаруживаем что-то классное или то, что легко интегрировать. Или, знаете, у некоторых разработчиков есть свободное время", - добавил он.

Базовая Cyberpunk 2077 доступна на консолях прошлого и нынешнего поколений, а также на ПК, а Cyberpunk 2077: Phantom Liberty только на PS5, Xbox Series и PC