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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 21 884 оценки

В Cyberpunk 2077 пройдут бесплатные выходные на PS5 и Xbox Series X/S

monk70
Новости

CD Projekt объявила о бесплатной пробной версии Cyberpunk 2077 на PlayStation 5 и Xbox Series X и S, которая будет доступна с 28 марта по 1 апреля.

Пробная версия начнется в 18:00 по московскому времени 28 марта и завершится в 09:59 1 апреля. Она предлагает пять часов неограниченного игрового процесса и не требует каких-либо дополнительных платежей или подписок (поэтому нет необходимости в PlayStation Plus или Xbox Game Pass. Она не включает расширение Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077 потерпел катастрофический запуск еще в 2020 году, но CD Projekt продолжила поддержку и успешно изменила ее, создав одну из самых замечательных историй искупления в истории видеоигр. CD Projekt сейчас работает над продолжением под кодовым названием Orion, хотя не ждите, что оно появится в ближайшие годы.

5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Русик_96

пк ну да пошел я нафиг

0
Alfred-Rus

на ПК есть пиратка,не ограниченная по времени, какой смысл?

1
askazanov

Торентидишен версия - всё ок! )

0
Максим Кураксин

На пк бесплатные выходные начались 10.12.2020 и до сих пор не закончились.

0
dexxxx123

Значит скоро по подписке раздадут.

-1