В Cyberpunk 2077 пройдут бесплатные выходные на PS5 и Xbox Series X/S

CD Projekt объявила о бесплатной пробной версии Cyberpunk 2077 на PlayStation 5 и Xbox Series X и S, которая будет доступна с 28 марта по 1 апреля.
Пробная версия начнется в 18:00 по московскому времени 28 марта и завершится в 09:59 1 апреля. Она предлагает пять часов неограниченного игрового процесса и не требует каких-либо дополнительных платежей или подписок (поэтому нет необходимости в PlayStation Plus или Xbox Game Pass. Она не включает расширение Phantom Liberty.
Cyberpunk 2077 потерпел катастрофический запуск еще в 2020 году, но CD Projekt продолжила поддержку и успешно изменила ее, создав одну из самых замечательных историй искупления в истории видеоигр. CD Projekt сейчас работает над продолжением под кодовым названием Orion, хотя не ждите, что оно появится в ближайшие годы.
пк ну да пошел я нафиг
на ПК есть пиратка,не ограниченная по времени, какой смысл?
Торентидишен версия - всё ок! )
На пк бесплатные выходные начались 10.12.2020 и до сих пор не закончились.
Значит скоро по подписке раздадут.