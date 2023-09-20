В новом ролике Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показали процесс работы над кинематографичным трейлером

Компания CD Projekt RED выпустила закулисное видео с Идрисом Эльбой к выходу Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, назначенному, как известно, на 26 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
В ролике показана работа над раскадровкой эффектного ролика, а затем - прямое сравнение того, что было показано в кинематографическом трейлере Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, "незавершенной работы" с раскрытыми полигональными моделями и захвата исполнения Идриса Эльбы.
Несомненно, владельцы Cyberpunk 2077 уже давно ждут расширения Phantom Liberty, которое станет первым и последним для ролевой игры, разрабатываемой польской студией.
Жесть, сколько работы проделано конечно, надеюсь с продажами всё будет хорошо.
Потрясающая раскадровка и работа! Мы как-то пытались снять свой видео ролик. Даже просто написать сценарий для 3минутной речи и выбрать фон на природе для съемки заняло полдня.
Вроде писали что 21-го а тут 26-го или я что то путаю?
21 патч, а длц 26
Во сколько по МСК патч выйдет? Есть инфа?
2 ночи.
За патч не было оглашено время выхода. 2 по мск это выход длц 26
а какие шансы что время совпадёт?
В кб патчи выходили всегда во второй половине дня(вечер и вроде один раз было к ночи). Исключение может быть, но кардинально ничего не поменяет
Прикольно.