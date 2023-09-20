на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 779 оценок

В новом ролике Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показали процесс работы над кинематографичным трейлером

©
butcher69
Новости

Компания CD Projekt RED выпустила закулисное видео с Идрисом Эльбой к выходу Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, назначенному, как известно, на 26 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

В ролике показана работа над раскадровкой эффектного ролика, а затем - прямое сравнение того, что было показано в кинематографическом трейлере Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, "незавершенной работы" с раскрытыми полигональными моделями и захвата исполнения Идриса Эльбы.

Несомненно, владельцы Cyberpunk 2077 уже давно ждут расширения Phantom Liberty, которое станет первым и последним для ролевой игры, разрабатываемой польской студией.

18
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Жесть, сколько работы проделано конечно, надеюсь с продажами всё будет хорошо.

7
ЕвМи

Потрясающая раскадровка и работа! Мы как-то пытались снять свой видео ролик. Даже просто написать сценарий для 3минутной речи и выбрать фон на природе для съемки заняло полдня.

4
Sotrant

Вроде писали что 21-го а тут 26-го или я что то путаю?

1
Лариан Яна

21 патч, а длц 26

4
VaZZers

Во сколько по МСК патч выйдет? Есть инфа?

1
Shadoweaver

2 ночи.

1
luVol Shadoweaver

За патч не было оглашено время выхода. 2 по мск это выход длц 26

1
VaZZers luVol

а какие шансы что время совпадёт?

0
luVol VaZZers

В кб патчи выходили всегда во второй половине дня(вечер и вроде один раз было к ночи). Исключение может быть, но кардинально ничего не поменяет

0
askazanov

Прикольно.

1