Идрис Эльба в кинематографическом сюжетном трейлере Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Студия CD Projekt Red представила зрелищный сюжетный трейлер для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Этот кинематографический трейлер, посвящен предыстории нового персонажа в мире киберпанка - шпиона "Фантома" в исполнении Идриса Эльба.
CD Projekt RED сейчас находится на завершающей стадии продвижения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Последние несколько недель поляки рассказывали о новых элементах и показывали все новые кадры Найт-Сити, но теперь пришло время для трейлера, который должен познакомить игроков с сюжетной затравкой дополнения. Кстати, показанные события происходят за шесть лет до начала Phantom Liberty.
Релиз Cyberpunk 2077 Phantom Liberty состоится всего через 12 дней, и расширение представит в игре совершенно новый район, а заодно и расширенный сюжет.
Студия уже подтвердила, что сюжетная линия шпионского триллера - это последнее сюжетное дополнение к игре, так как в будущем разработчики хотят сосредоточиться на развитии новой части.
трейлер очень круто выглядит
Только на ютубе можно глянуть с ру субтитрами, переведенными самими прожектами. Все же на Россию они не забили в отличии от большинства других студий и стрим без автоперевода на ру у них сделан, как и раньше.
Обнова 2.0 21 сентября ура
да норм, они же сами сказали что нет возможности в россию передать деньги на спонсирование русской озвучки, а вообще я больше всего ждал украинские субтитры. Кто знает, мб потом рус озвучку завезут, это уже дело времени
Сделают возможность ездить на поезде?)
Крутой трейлер
Только надеюсь не окажется банальность типа Эльба выжил и теперь мстя мстит и он главзлодей DLC
ля какая азиаточка 😌🔥
- рука?
Да-а, с первой минуты видна драма и хочется поучаствовать в этой истории. В Старфилде же: мы сделвли Скайрим и Фолаут, далее кадры как космический работяга собирается на очередную смену. Первое - драйв, второе - производственный роман. Если CD Projekt не лопухнется, как в прошлый раз, то Старфилд можно смело удалять до лучших времен.