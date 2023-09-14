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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 597 оценок

Идрис Эльба в кинематографическом сюжетном трейлере Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

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butcher69
Новости

Студия CD Projekt Red представила зрелищный сюжетный трейлер для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Этот кинематографический трейлер, посвящен предыстории нового персонажа в мире киберпанка - шпиона "Фантома" в исполнении Идриса Эльба.

CD Projekt RED сейчас находится на завершающей стадии продвижения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Последние несколько недель поляки рассказывали о новых элементах и показывали все новые кадры Найт-Сити, но теперь пришло время для трейлера, который должен познакомить игроков с сюжетной затравкой дополнения. Кстати, показанные события происходят за шесть лет до начала Phantom Liberty.

Релиз Cyberpunk 2077 Phantom Liberty состоится всего через 12 дней, и расширение представит в игре совершенно новый район, а заодно и расширенный сюжет.

Студия уже подтвердила, что сюжетная линия шпионского триллера - это последнее сюжетное дополнение к игре, так как в будущем разработчики хотят сосредоточиться на развитии новой части.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Relaxer_Bro

трейлер очень круто выглядит

6
luVol

Только на ютубе можно глянуть с ру субтитрами, переведенными самими прожектами. Все же на Россию они не забили в отличии от большинства других студий и стрим без автоперевода на ру у них сделан, как и раньше.
Обнова 2.0 21 сентября ура

0
Relaxer_Bro luVol

да норм, они же сами сказали что нет возможности в россию передать деньги на спонсирование русской озвучки, а вообще я больше всего ждал украинские субтитры. Кто знает, мб потом рус озвучку завезут, это уже дело времени

0
JackReacher

Сделают возможность ездить на поезде?)

3
BAZKIN

Крутой трейлер
Только надеюсь не окажется банальность типа Эльба выжил и теперь мстя мстит и он главзлодей DLC

3
bekertughan

ля какая азиаточка 😌🔥

2
Huntress_2BSEX

- рука?

1
Pinaevs

Да-а, с первой минуты видна драма и хочется поучаствовать в этой истории. В Старфилде же: мы сделвли Скайрим и Фолаут, далее кадры как космический работяга собирается на очередную смену. Первое - драйв, второе - производственный роман. Если CD Projekt не лопухнется, как в прошлый раз, то Старфилд можно смело удалять до лучших времен.

0