В США застрелили актера озвучки Cyberpunk 2077 и Days Gone

В США погиб актер Джонатан Джосс. Новостные издания города Сан-Антонио в американском штате Техас сообщили, что он повздорил с соседом из-за смерти своей собаки и сгоревшего еще в январе дома. В ходе перепалки оппонент достал пистолет и застрелил 59-летнего актера.

Соседа, застрелившего Джосса, уже арестовали. Полиция штата расследует преступление.

Джонатан Джосс известен по озвучке нескольких игр. Например, его голосом разговаривают Элкай Тернер в Days Gone, Роберт Рейнуотер в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, местные жители в Red Dead Redemption и другие. Также Джосс снялся в фильмах «Железная хватка», «Великолепная семерка» и «Судная ночь навсегда», сериалах «Рэй Донован» и «Парки и зоны отдыха», а также озвучил Джона Красного Початка в мультсериале «Царь горы». В основном актеру доставались роли коренных жителей из-за его индейского происхождения.