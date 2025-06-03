В США застрелили актера озвучки Cyberpunk 2077 и Days Gone

В США погиб актер Джонатан Джосс. Новостные издания города Сан-Антонио в американском штате Техас сообщили, что он повздорил с соседом из-за смерти своей собаки и сгоревшего еще в январе дома. В ходе перепалки оппонент достал пистолет и застрелил 59-летнего актера.
Соседа, застрелившего Джосса, уже арестовали. Полиция штата расследует преступление.
Джонатан Джосс известен по озвучке нескольких игр. Например, его голосом разговаривают Элкай Тернер в Days Gone, Роберт Рейнуотер в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, местные жители в Red Dead Redemption и другие. Также Джосс снялся в фильмах «Железная хватка», «Великолепная семерка» и «Судная ночь навсегда», сериалах «Рэй Донован» и «Парки и зоны отдыха», а также озвучил Джона Красного Початка в мультсериале «Царь горы». В основном актеру доставались роли коренных жителей из-за его индейского происхождения.
Не нада нам грустных новостей, когда дрюкмана пристрелят, вот тогда пишите )
Клюшкой
Актёра жаль, по статистике процентов 25%, что там, что в Канаде, людей с неуравновешенной психикой, так что такие случаи там сплошь и рядом, там убивают просто так, даже смотреть ни на кого нельзя.
Причём тут ЮАР и убийство актёра в США? Как ЮАР связан с Джонатаном Джоссом? Он вроде на индейца, а не на негра похож.
Про РОССИЮ пишут, вам не нравится, ЮАР вы тоже не любите, как с вами общаться - то?
Как они связаны с игровой культурой?
F
F
F
типичная америка , все еще добивают коренное население
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Ф
😆😆😆
Немного грустно наблюдать недоразвитость человеческой цивилизации
Я его голос не слышал, я же с РУССКИМ ДУБЛЯЖЁМ играю, но жалко дядьку.
Да и как-то по барабану,я не играю с английской озвучкой,главное чтоб нашего актера озвучки не прихлопнули)
залупаться в Техасе не имея своего ствола? А чо он ожидал то?
F