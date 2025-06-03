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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 31 304 оценки

В США застрелили актера озвучки Cyberpunk 2077 и Days Gone

Simple Jack Simple Jack

В США погиб актер Джонатан Джосс. Новостные издания города Сан-Антонио в американском штате Техас сообщили, что он повздорил с соседом из-за смерти своей собаки и сгоревшего еще в январе дома. В ходе перепалки оппонент достал пистолет и застрелил 59-летнего актера.

Соседа, застрелившего Джосса, уже арестовали. Полиция штата расследует преступление.

Джонатан Джосс известен по озвучке нескольких игр. Например, его голосом разговаривают Элкай Тернер в Days Gone, Роберт Рейнуотер в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, местные жители в Red Dead Redemption и другие. Также Джосс снялся в фильмах «Железная хватка», «Великолепная семерка» и «Судная ночь навсегда», сериалах «Рэй Донован» и «Парки и зоны отдыха», а также озвучил Джона Красного Початка в мультсериале «Царь горы». В основном актеру доставались роли коренных жителей из-за его индейского происхождения.

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35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
InspiringEben

Не нада нам грустных новостей, когда дрюкмана пристрелят, вот тогда пишите )

18
HellowRainbow

Клюшкой

GLAM METAL VIRTUAL BAND

Актёра жаль, по статистике процентов 25%, что там, что в Канаде, людей с неуравновешенной психикой, так что такие случаи там сплошь и рядом, там убивают просто так, даже смотреть ни на кого нельзя.

12
Илья Матецкий

Причём тут ЮАР и убийство актёра в США? Как ЮАР связан с Джонатаном Джоссом? Он вроде на индейца, а не на негра похож.

1
GLAM METAL VIRTUAL BAND Илья Матецкий

Про РОССИЮ пишут, вам не нравится, ЮАР вы тоже не любите, как с вами общаться - то?

1
Алан Битаров

Как они связаны с игровой культурой?

это никогда не шрекончитс
8
TerryTrix

F

3
Джо Лупа TerryTrix

F

2
Venom792531 Джо Лупа

F

2
vertehwost

типичная америка , все еще добивают коренное население

8
Raphtallia

F

6
GLAM METAL VIRTUAL BAND

Ф

😆😆😆

AndralStormborn

Немного грустно наблюдать недоразвитость человеческой цивилизации

6
GLAM METAL VIRTUAL BAND

Я его голос не слышал, я же с РУССКИМ ДУБЛЯЖЁМ играю, но жалко дядьку.

4
PuaJl4eJl

Да и как-то по барабану,я не играю с английской озвучкой,главное чтоб нашего актера озвучки не прихлопнули)

4
BewitchingBaron

залупаться в Техасе не имея своего ствола? А чо он ожидал то?

3
Angry_Shark

F

2
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