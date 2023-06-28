Cycle: Frontier официально прекратит свое существование 27 сентября 2023 года ©

К несчастью, компания Yager, разработчик шутера The Cycle: Frontier, объявила 28 июня 2023 года, что игра будет официально закрыта 27 сентября 2023 года. Несмотря на хороший запуск и значительные улучшения с момента создания, игра не смогла стать финансово жизнеспособной, что вынудило Yager прекратить выпуск The Cycle Frontier.

The Cycle: Frontier изначально задумывалась как доступный, бесплатный шутер с возможностью добычи, в котором высокий уровень игры сочетался бы с полезным прогрессом. Игра пережила успешный старт с двумя закрытыми альфа- и бета-версиями, принесшими достойные результаты, после чего последовал официальный взрывной релиз, привлекший крупных стримеров и значительный приток игроков.

Сегодня мы с тяжестью на сердце вынуждены сообщить вам грустную новость. Несмотря на все наши усилия и значительные улучшения, внесённые в игру с момента запуска и вплоть до выхода третьего сезона, The Cycle: Frontier, к сожалению, оказалась финансово нежизнеспособна. Поэтому, как бы ни было печально, The Cycle: Frontier прекратит своё существование 27 сентября 2023 года. Поэтому, как бы ни было печально, The Cycle: Frontier прекратит своё существование 27 сентября 2023 года. Это решение далось нам нелегко, но после долгих обсуждений мы были вынуждены признать, что это будет лучшим вариантом для YAGER.

После такого неожиданного успеха Yager столкнулась с нелегкой борьбой. Из-за популярности игры разработчик был вынужден расширить инфраструктуру, и серверные мощности стали лопаться по швам. Однако борьба в гору превратилась в каменистый склон, когда в игре появилось все больше читеров. Принятые Yager меры по борьбе с читерами оказались недостаточными, что негативно сказалось на базе игроков.

Второй сезон The Cycle: Frontier не смог возродить угасающий интерес к игре, что привело к критическому пересмотру ее соответствия первоначальному видению. Были предприняты усилия по улучшению доступности игры, что привело к росту показателей успешности в третьем сезоне. Тем не менее, этих улучшений было недостаточно, чтобы сделать игру финансово устойчивой.

Cycle: Frontier официально прекратит свое существование 27 сентября 2023 года. До этого времени игроки смогут наслаждаться игрой с некоторыми изменениями, включая невозможность тратить деньги на игру, значительные скидки на предметы и бесплатное предоставление премиум-версии Fortuna Pass третьего сезона каждому игроку.

Несмотря на горький конец The Cycle: Frontier, Yager сохраняет оптимизм, ценя бесценный опыт, полученный при разработке масштабной онлайновой игры. Разработчик выразил намерение использовать уроки этого предприятия в своих будущих проектах.

И последнее, но не менее важное: Yager предлагает возврат средств игрокам, которые приобрели The Cycle: Frontier в течение 14 дней после анонса. Ландшафт шутеров с добычей оказывается сложным для разработчиков, а такие успешные игры, как Escape From Tarkov, скорее исключение, чем правило.