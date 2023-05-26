Состоялся анонс экшена про огромных боевых роботов Daemon X Machina: Titanic Scion ©

Сегодня во время Marvelous Game Showcase компания по производству видеоигр удивила поклонников анонсом Daemon X Machina: Titanic Scion.

Да, игра возвращается с "совершенно новой частью". First Studio и "продюсер-визионер" Кенитиро Цукуда также вернутся. Вот что мы знаем о ней на данный момент, благодаря официальному PR:

Daemon X Machina: Titanic Scion: Первая студия Marvelous и продюсер-визионер Кеничиро Цукуда возвращаются с совершенно новой частью серии мех-шутеров от третьего лица. Поклонники могут с нетерпением ждать возвращения незабываемого арсенала действий, а более подробная информация об этом ожидаемом сиквеле станет известна позднее.

Как уже упоминалось, подробности будут раскрыты "позднее", включая платформы, на которых будет доступна игра, и время запуска.