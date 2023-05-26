Daemon X Machina: Titanic Scion TBA
6 1 оценка

Состоялся анонс экшена про огромных боевых роботов Daemon X Machina: Titanic Scion

©
butcher69
Новости

Сегодня во время Marvelous Game Showcase компания по производству видеоигр удивила поклонников анонсом Daemon X Machina: Titanic Scion.

Да, игра возвращается с "совершенно новой частью". First Studio и "продюсер-визионер" Кенитиро Цукуда также вернутся. Вот что мы знаем о ней на данный момент, благодаря официальному PR:

Daemon X Machina: Titanic Scion: Первая студия Marvelous и продюсер-визионер Кеничиро Цукуда возвращаются с совершенно новой частью серии мех-шутеров от третьего лица. Поклонники могут с нетерпением ждать возвращения незабываемого арсенала действий, а более подробная информация об этом ожидаемом сиквеле станет известна позднее.

Как уже упоминалось, подробности будут раскрыты "позднее", включая платформы, на которых будет доступна игра, и время запуска.

Анонсы Трейлеры
7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
martin32

Так и не понял про что этот ролл. Может посмотреть еще раз? Не, не буду. Вдруг понравится. )))

1
AntiVtata

Первая часть была инфантильным аниме клоном Armored Core. Я её так и назвал AC kids)). А тут такой "трелер" что вообще ничего не понятно.

0
Viperaberus21

Ну на пк, кроме этого Детища что-то нормально нет.

0
AntiVtata Viperaberus21

На ПК есть AC с 1 по 4й. Я их в этом году на ПК пере прошёл с комфортом. Самым сложным для меня было настроить раскладку геймпада под удобное мне управление. Хорошо что в большинстве эмуляторов можно под каждую игру свою конфу создать и не мучится ручным переключением как раньше.

0
Viperaberus21 AntiVtata

Если ты про арморед кор, то нет 1 по 4 есть только на консолях, да эмули эту проблему, частично меняет, но они уж слишком сильно устарели особенно первые части, так что я жду шестую с удовольствием

0
AntiVtata Viperaberus21

Первые части само собой только для фанатов серии интересны. Но вот 4я For Answer лучшая в серии и в жанре вообще и эмулируется без проблем. Шестую тоже жду, но сильно переживаю что оказуалят.

0
Viperaberus21 AntiVtata

Ну, чем больше игроков поиграет, тем лучше, особенно по типу таким как я. Если хорошо постараться, всегда можно найти баланс между сложность и легкостью, а не как делают соулсы.

0
Pycckuu_XAKEP

Тут это... 110 лет назад был один Titanic, правда немножечко так умер...

0