Состоялся анонс экшена про огромных боевых роботов Daemon X Machina: Titanic Scion

Сегодня во время Marvelous Game Showcase компания по производству видеоигр удивила поклонников анонсом Daemon X Machina: Titanic Scion.
Да, игра возвращается с "совершенно новой частью". First Studio и "продюсер-визионер" Кенитиро Цукуда также вернутся. Вот что мы знаем о ней на данный момент, благодаря официальному PR:
Daemon X Machina: Titanic Scion: Первая студия Marvelous и продюсер-визионер Кеничиро Цукуда возвращаются с совершенно новой частью серии мех-шутеров от третьего лица. Поклонники могут с нетерпением ждать возвращения незабываемого арсенала действий, а более подробная информация об этом ожидаемом сиквеле станет известна позднее.
Как уже упоминалось, подробности будут раскрыты "позднее", включая платформы, на которых будет доступна игра, и время запуска.
Так и не понял про что этот ролл. Может посмотреть еще раз? Не, не буду. Вдруг понравится. )))
Первая часть была инфантильным аниме клоном Armored Core. Я её так и назвал AC kids)). А тут такой "трелер" что вообще ничего не понятно.
Ну на пк, кроме этого Детища что-то нормально нет.
На ПК есть AC с 1 по 4й. Я их в этом году на ПК пере прошёл с комфортом. Самым сложным для меня было настроить раскладку геймпада под удобное мне управление. Хорошо что в большинстве эмуляторов можно под каждую игру свою конфу создать и не мучится ручным переключением как раньше.
Если ты про арморед кор, то нет 1 по 4 есть только на консолях, да эмули эту проблему, частично меняет, но они уж слишком сильно устарели особенно первые части, так что я жду шестую с удовольствием
Первые части само собой только для фанатов серии интересны. Но вот 4я For Answer лучшая в серии и в жанре вообще и эмулируется без проблем. Шестую тоже жду, но сильно переживаю что оказуалят.
Ну, чем больше игроков поиграет, тем лучше, особенно по типу таким как я. Если хорошо постараться, всегда можно найти баланс между сложность и легкостью, а не как делают соулсы.
Тут это... 110 лет назад был один Titanic, правда немножечко так умер...