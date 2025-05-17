Для игры Dakar Desert Rally вышел русификатор с озвучкой

Относительно недавно на просторах интернета появился полный русификатор для внедорожных гонок Dakar Desert Rally, интересным фактом является то что русский язык изначально был в игре, но по какой-то причине был не доступен для игроков, остаётся только догадываться почему так произошло, пользователь под ником SANEK 52 смог модифицировать файлы игры после этого появился полный перевод на русский язык включая озвучку! Гоночная игра Dakar Desert Rally вышла 4 октября 2022 получила в основном смешанные отзывы, для игры вышло несколько дополнений включая коллаборацию с игрой SnowRunner.
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об игре
Dakar Desert Rally 04.10.2022
6.2 130 оценок
Чтобы услышать озвучку перемотайте на 6:28.
Русификатор на сайте Zone of Games.
поздно и игра так себе
А это видимо разработчики так санкции свои ввели, я бы назвал это выстрелом себе в ногу.
При том что игра продаётся в России и вышло дополнение с Lada Niva.
Все это конечно классно,но а можно ссылочку на русик?)
https://www.zoneofgames.ru/games/dakar_desert_rally/files/10130.html
'' вышел русификатор с озвучкой ''
Заводи мотор бл...Не заводится бл....,х....делать Вася? Не бзди Петрович, втопи му...к газ и уходи нах... на поворот, осторожно, там справа колдоё...а, жми бл...прямо. Пи...ц, а вот и финиш !