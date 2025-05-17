Для игры Dakar Desert Rally вышел русификатор с озвучкой

Относительно недавно на просторах интернета появился полный русификатор для внедорожных гонок Dakar Desert Rally, интересным фактом является то что русский язык изначально был в игре, но по какой-то причине был не доступен для игроков, остаётся только догадываться почему так произошло, пользователь под ником SANEK 52 смог модифицировать файлы игры после этого появился полный перевод на русский язык включая озвучку! Гоночная игра Dakar Desert Rally вышла 4 октября 2022 получила в основном смешанные отзывы, для игры вышло несколько дополнений включая коллаборацию с игрой SnowRunner.