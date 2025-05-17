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Dakar Desert Rally 04.10.2022
Симулятор, Гонки, Спорт, От третьего лица
6.2 130 оценок

Для игры Dakar Desert Rally вышел русификатор с озвучкой

Pavel Rally Pavel Rally

Относительно недавно на просторах интернета появился полный русификатор для внедорожных гонок Dakar Desert Rally, интересным фактом является то что русский язык изначально был в игре, но по какой-то причине был не доступен для игроков, остаётся только догадываться почему так произошло, пользователь под ником SANEK 52 смог модифицировать файлы игры после этого появился полный перевод на русский язык включая озвучку! Гоночная игра Dakar Desert Rally вышла 4 октября 2022 получила в основном смешанные отзывы, для игры вышло несколько дополнений включая коллаборацию с игрой SnowRunner.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Pavel Rally

Чтобы услышать озвучку перемотайте на 6:28.

Русификатор на сайте Zone of Games.

1
WerGC

поздно и игра так себе

1
BitMan_and_Roban

А это видимо разработчики так санкции свои ввели, я бы назвал это выстрелом себе в ногу.

Pavel Rally

При том что игра продаётся в России и вышло дополнение с Lada Niva.

1
Abramski90

Все это конечно классно,но а можно ссылочку на русик?)

Pavel Rally

https://www.zoneofgames.ru/games/dakar_desert_rally/files/10130.html

MORDORR

'' вышел русификатор с озвучкой ''

Заводи мотор бл...Не заводится бл....,х....делать Вася? Не бзди Петрович, втопи му...к газ и уходи нах... на поворот, осторожно, там справа колдоё...а, жми бл...прямо. Пи...ц, а вот и финиш !