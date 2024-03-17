Dark and Darker готовится к возвращению в цифровые магазины

После судебной тяжбы с Nexon разработчики IronMace, похоже, "начали подготовку к представлению Dark and Darker более широкой аудитории". Первым шагом станет публикация игры в раннем доступе в Epic Games Store, в то время как про возвращение в Steam пока ничего не говорится.

По крайней мере, об этом мы узнали из сообщения на официальном Discord-сервере Dark and Darker, за которым последовало открытие официальной страницы игры в магазине Epic Games. Не доступной в России.

Привет всем, с возросшей уверенностью в качестве нашей игры мы начали подготовку к представлению Dark and Darker более широкой аудитории. В качестве первого шага мы рады объявить о запуске страницы Dark and Darker в магазине Epic Games. Это большой подготовительный шаг на нашем пути к тому, чтобы предоставить фанатам отполированный продукт. Если у вас есть аккаунт Epic, мы призываем вас проявить энтузиазм и добавить игру в список желаний. Мы продолжим работать с различными партнерами, чтобы предложить нашим поклонникам лучшие варианты и правильно развивать сообщество, чтобы способствовать долгой и здоровой игре. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку!

В сообщении никак не упоминается Steam, но верно и то, что в нем говорится о "первом шаге" по возвращению игры в магазины, что говорит о том, что магазин Valve в любом случае входит в число рассматриваемых вариантов. Для непосвященных, Dark and Darker была выпущена на Steam в 2023 году и быстро привлекла внимание игроков.

Впоследствии игра была изъята из продажи, так как IronMace обвинили в краже ресурсов для разработки у Nexon, что привело к судебной тяжбе. В январе авторы выиграли первый раунд: суд постановил, что у них нет оснований для обвинения в нарушении авторских прав. Тем временем игра доступна для покупки непосредственно на сайте Chaf Games и, как уже говорилось выше, в скором времени в Epic Games Store.