Dark and Darker обновление карты - The Ruins ©

На Yoy-Tube канале Dark and Darker было опубликовано второе официальное видео с обновлениями карты. В этот раз обновления коснулись "обычной" карты - The Ruins.

Руины - обычная карту, наполненная монстрами и скрытыми сокровищами, ожидающими своего открытия. Исследуя эту пустынную местность, вы столкнетесь с множеством врагов, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и атаками.

От мумий и скелетов-лучников до пехотинцев, гвардейцев, магов и даже зомби-подобных существ - вам нужно быть начеку, чтобы не стать их следующей жертвой. Остерегайтесь огонька, светящегося призрачного существа, которое порхает по воздуху, всегда находясь вне досягаемости. И берегись страшных волков, которые бродят по руинам, всегда жаждущие своей следующей добычи.

В центре карты находится разрушенный замок, где скелеты-мечники и арбалетчики подстерегают любого ничего не подозревающего искателя приключений, который осмелится войти. И если вы не будете осторожны, то можете разбудить спрятанный скелет мумии, который только и ждет, чтобы подняться со своего места упокоения.

Но опасности не ограничиваются стенами замка. Коридоры кустарника служат прикрытием для скелетов-топорщиков и копейщиков, готовых нанести удар в любой момент. И не позволяйте невинно выглядящим деревянным бочкам одурачить вас - они могут быть полны скелетов, только и ждущих, чтобы подняться и напасть.

Чтобы ориентироваться в руинах, требуются навыки, стратегия и смелость. Но для тех, кто готов принять вызов, есть спрятанные сокровища и ценная добыча, которые ждут своего часа, чтобы быть обнаруженными среди опасностей. Так что хватайте свое оружие и снаряжайтесь - в руинах вас ждет приключение всей вашей жизни.