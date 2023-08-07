Dark and Darker обрела издателя и выходит в раннем доступе ©

Dark and Darker, фэнтезийная ролевая игра в стиле Diablo, официально обзавелась издателем. После судебного иска против разработчика Ironmace из-за предполагаемого сходства с необъявленной игрой (в настоящее время называемой P3) от бывшего издателя Dark and Darker, Nexon, игра была удалена из нескольких магазинов, включая Steam. Несмотря на это, а также на предполагаемый полицейский рейд, Ironmace по-прежнему непреклонны в том, что игра все равно будет выпущена.

В понедельник, 7 августа, команда Dark and Darker подтвердила в Discord, что нашла издателя для игры: Chaf Games. Это подтвердил разработчик «Graysun», который пишет: «Chafgames — наш официальный партнер, и они также помогают нам подготовиться. Спасибо!»

На момент написания игра уже доступна для покупки на веб-сайте Chaf Games: стандартная версия стоит 35 долларов, а Founders Edition — 50 долларов. Последняя позволяет вам стать «Первопроходцем», который, кажется, предоставляет вам доступ к будущему контенту, в частности к подземельям.

Кроме того, как отмечается в видео Лукаса «poshypop» на YouTube, в просочившейся статье с официального сайта Dark and Darker утверждается, что «Dark and Darker запускается в раннем доступе». Учитывая, что статья датирована понедельником, 7 августа, это означает, что игра выйдет сегодня.