Вышел трейлер с датой релиза Dark Envoy ©

В новом трейлере РПГ Dark Envoy от Event Horizon, создателей Tower of Time, представили дату выхода, а также бои, в том числе с боссами, магические способности, экраны прокачки и инвентаря и смерть отца главных героев - Малакая и Каэлы, от лица которых идет повествование в трейлере.

Изначально Dark Envoy разрабатывалась как игра с пошаговой боевой системой, однако разработчики решили использовать опыт с боевой системой в реальном времени и тактической паузой из их прошлой игры и отказались от этой идеи. Однако новая игра не будет забрасывать вас на отдельные арены для проведения боев. Dark Envoy также унаследовала не только формат боевой системы, но, как видно из трейлера, и способности, путь и форму которых можно чертить на земле.

В трейлере также упоминаются две главные противоборствующие фракции: техномагическая Империя людей, считающая, что берет то, что их по праву, и Лига - коалиция старых волшебных рас.

Игра выйдет в Steam и GOG 24 октября 2023 года.