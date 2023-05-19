В сети появились еще несколько концепт-артов отмененной в 2008 году игры про Бэтмена ©

В 2008 году EA и Pandemic Studios приступили к работе над Batman: The Dark Knight, игрой для PS3 и Xbox 360, основанной на одноименном фильме Кристофера Нолана. Она была заявлена как игра с открытым миром Готэм-Сити, с управляемыми транспортными средствами и миссиями, как и ее преемники от Rocksteady. Однако игра не вышла в срок в декабре 2008 года и была отменена. EA решила не продлевать лицензию на Бэтмена, и она перешла обратно к Warner Bros, что привело к эффекту домино, который в конечном итоге привел к созданию серии Arkham.



Однако, как сообщает Exputer, концепт-художник Горан Буквич, работавший в Pandemic Studios с июля по декабрь 2007 года, поделился некоторыми работами для Batman: The Dark Knight на своей странице Art Station.

Хотя игра так и не была официально анонсирована, вокруг ее отмены ходило множество слухов и сообщений, которые были подогреты интервью с актером Джима Гордона Гэри Олдманом. Он сказал, что Batman: The Dark Knight будет выпущена после выхода фильма на DVD и Blu-ray. Позже инсайдеры из Pandemic Studios раскрыли причину отмены игры, хотя EA до сих пор никак не прокомментировала этот вопрос.

Интересно, что злодеи, изображенные на концепт-арте, не появятся в фильме Нолана "Темный рыцарь". Насколько игра была бы связана с фильмом, пока неясно, но, возможно, она работала бы так же, как и дополнения к "Человеку-пауку" Сэма Рэйми, которые расширяли список злодеев.