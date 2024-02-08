Киберпанковая метроидвания Dark Light вышла на PS5

Mirari & Co объявила, что Dark Light доступна для PS5. Игра также была запланирована для PS4, но на данный момент этой версии нет.

Dark Light — постапокалиптический киберпанк-платформер с напряженными сражениями в жанре хак-н-слэш. Исследуйте неизведанное, совершенствуйте свои навыки работы в кибербезопасности и сразитесь со сверхъестественными существами, чтобы запечатать Черную Пустоту и положить конец вечной тьме.

После апокалипсиса мир окутан непроглядной тьмой, царство теперь населено существами, рожденными из Черной Пустоты. Вам, как последнему из Темных Охотников, элитной группы воинов-людей, поручена непростая задача: запечатать Черную Пустоту и спасти человечество от неминуемой гибели.

Отправляйтесь в самое сердце этой тьмы, в загадочные и опасные зоны, которые теперь принадлежат ночи. Оттачивайте свои навыки работы в кибербезопасности, сразитесь со сверхъестественными существами, скрывающимися в тени, и вступите в жестокие бои с ордами свирепых существ. Собирайте осколки энергии, присоединяйтесь к фракции, открывайте навыки и сражайтесь с эпическими боссами в своем неустанном стремлении остановить цикл вечной тьмы.