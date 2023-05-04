The Dark Pictures: Man of Medan 30.08.2019
7.5 410 оценок

The Dark Pictures: Man of Medan стала доступна на Nintendo Switch

©
butcher69
Новости

The Dark Pictures: Man of Medan, первая часть в серии игр хорроров, теперь доступна для Switch через Nintendo eShop по цене $19,99, объявили издатель Bandai Namco и разработчик Supermassive Games.

Антология The Dark Pictures: Man of Medan впервые вышла на PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam 29 августа 2019 года, а затем на PlayStation 5 и Xbox Series 28 сентября 2022 года.

В игре Man of Medan пятеро друзей отправляются в отпуск на дайвинг, который вскоре превращается в нечто гораздо более зловещее... Отправляйтесь в страшное путешествие на борту корабля-призрака. Переживайте свою страшную историю с другом по сети или отправляйтесь в безопасное путешествие с пятью игроками в автономном режиме. Все игровые персонажи могут жить или умереть. Выбор, который вы сделаете, решит их судьбу.

Консоли Релизы Трейлеры
3
2
Последние посты по игре The Dark Pictures: Man of Medan
Трейлер обновлений для Man of Medan и Little Hope
Трейлер обновлений для Man of Medan и Little Hope
Интерактивный хоррор The Dark Pictures: Man of Medan обновили для консолей нового поколения и добавили новую концовку
Интерактивный хоррор The Dark Pictures: Man of Medan обновили для консолей нового поколения и добавили новую концовку
The Dark Pictures: Man of Medan и Little Hope получили возрастной рейтинг для PS5
The Dark Pictures: Man of Medan и Little Hope получили возрастной рейтинг для PS5
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kenn1y

Если это не облачная версия, то графика будет сильно порезана.

0
Your Hair is Beautiful

Не облачная. Графона в трейлере нет и игра работает в стабильных 6 кадрах, судя по нему.

0