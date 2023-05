The Dark Pictures: Man of Medan стала доступна на Nintendo Switch ©

The Dark Pictures: Man of Medan, первая часть в серии игр хорроров, теперь доступна для Switch через Nintendo eShop по цене $19,99, объявили издатель Bandai Namco и разработчик Supermassive Games.

Антология The Dark Pictures: Man of Medan впервые вышла на PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam 29 августа 2019 года, а затем на PlayStation 5 и Xbox Series 28 сентября 2022 года.

В игре Man of Medan пятеро друзей отправляются в отпуск на дайвинг, который вскоре превращается в нечто гораздо более зловещее... Отправляйтесь в страшное путешествие на борту корабля-призрака. Переживайте свою страшную историю с другом по сети или отправляйтесь в безопасное путешествие с пятью игроками в автономном режиме. Все игровые персонажи могут жить или умереть. Выбор, который вы сделаете, решит их судьбу.