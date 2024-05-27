После 8 месяцев и более 1000 потраченных часов работа над Dark Souls Re-Remastered завершена

Эта ролевая игра представляет собой настоящее испытание для тех, кто не боится смерти и готов сражаться с самыми ужасными тварями, населяющими мир «тёмного фэнтези». В Dark Souls вы окажетесь в огромном мире, который вы можете исследовать по своему усмотрению. Но будьте осторожны: на каждом шагу вас подстерегают ловушки, монстры, демоны и драконы, которые хотят уничтожить вас.

Dark Souls не является прямым продолжением Demon's Souls, но сохраняет все лучшие элементы этой игры: атмосферу, боевую систему, возможность взаимодействия с другими игроками. Вы погрузитесь в загадочную историю о королевской короне и угасающем пламени, которое поддерживает жизнь в этом мире. Вы будете учиться на своих ошибках и смертях, которые неизбежны в Dark Souls. Но вы не будете одиноки: вы сможете видеть души других игроков, которые также пытаются пройти это испытание. Можно призывать их на помощь или вторгаться в их миры, чтобы сразиться с ними.

В Dark Souls есть особые точки — костры, у которых вы можете отдохнуть и сохраниться. Но не расслабляйтесь: костры также воскрешают всех врагов вокруг вас. К тому же, костры становятся всё реже по мере того, как вы продвигаетесь по игре. Dark Souls не пощадит вас: сложность игры будет расти с каждым часом, а боссы будут становиться всё больше и страшнее. Dark Souls — это игра для тех, кто любит вызовы и не боится трудностей. Сможете ли вы преодолеть все препятствия и добраться до конца?