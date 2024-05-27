После 8 месяцев и более 1000 потраченных часов работа над Dark Souls Re-Remastered завершена

Моддер fromsoftserve работает над масштабным модом, улучшающим графику для Dark Souls Remastered, под названием Dark Souls Re-Remastered. Спустя 8 месяцев и более 1000 часов работы, этот мод достиг своей версии V1.0. Несмотря на то, что теперь мод можно считать завершенным, fromsoftserve все равно выпустит для него некоторые обновления.
В Dark Souls Re-Remastered на каждую карту добавлены динамические тени. Для тех, кто не знает, большинство теней DS1 были запечены. Итак, этот мод добавляет динамические, которые гораздо более точны и включают в себя гораздо больше объектов. Кроме того, мод восстанавливает освещение PTDE на каждой карте. Мало того, он масштабирует почти все текстуры, большинство из которых перенесены из PTDE. Это касается как окружения, так и доспехов и оружия. Таким образом, игра теперь будет выглядеть чётче.
Также стоит отметить, что Dark Souls Re-Remastered генерирует новые карты нормалей для большинства поверхностей и добавляет отображение параллакса-окклюзии для большего количества поверхностей. Он также улучшает отражение воды и улучшает геометрию на расстоянии.
Кроме того, мод добавляет больше травы в Город Нежити, Храм Огня и другие места. Он также исправляет дыры в сетке, которые присутствовали во многих картах. Тени теперь имеют более высокое разрешение. Наконец, мод корректирует эффект глубины резкости, чтобы он был ближе к тому, как его использовала PTDE.
Скачать мод Dark Souls Re-Remastered можно по этой ссылке.
Не сказал бы, что выглядит лучше или хуже. Просто по-другому. Во многих местах просто слишком темно.
Действительно более 1000 часов ПОТРАЧЕНО
Интересно будет ли бан за такую красоту
99%, что да(
я играл с этим модом ( в старую версию ) все норм
мне даже захотелось в руины лондо спустится