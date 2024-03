Появились первые скриншоты фанатского ремастера Dark Souls 2

Dark Souls 2 - крайне неоднозначная игра: одни любят ее за нестандартный подход, другие ненавидят по той же причине. Интересно, что через несколько дней исполнится ровно 10 лет с момента ее выхода, но вряд ли кто-то возразит, что визуальная составляющая этой игры уже несколько постарела. Один из моддеров решил освежить эту спорную игру от From Software, и результаты его работы на данный момент могут быть весьма впечатляющими.

Проект, над которым работает автор под ником fromsoftserve, касается визуальной составляющей Dark Souls 2, в которой вас ожидают не только текстуры в лучшем разрешении (2K и 4K), но и дополнительные опции, связанные с освещением и тенями. Даже трава и растительность будут иметь собственные тени, что свидетельствует о масштабе обновления.

Изменения также коснутся более высокого уровня детализации LOD (Level of Detail), который иногда может существенно повлиять на впечатление от игры. Fromsoftserve также признается, что работа над обновлением Dark Souls 2 будет касаться только базовой версии и не будет включать в себя DLC Scholar of the First Sin.

Такая инициатива похвальна, учитывая, что у Dark Souls 2 по-прежнему много поклонников, которые узнают все новые и новые секреты игры. Для некоторых это также станет отличной возможностью вернуться или начать свое первое знакомство с этой игрой.

Только вот для того, чтобы ощутить этот эффект, придется немного подождать.