В будущем FromSoftware может выпустить и другие игры по Souls без Миядзаки в роли режиссера

Хидетака Миядзаки - несомненно, одно из самых громких имен в современной игровой индустрии: за его плечами появление жанра Souls и создание Elden Ring, одной из самых громких игр последних лет. И хотя он создал серию Souls, была одна игра, режиссером которой он не был.

Из-за того, что Миядзаки был занят работой над Bloodborne, он отказался от роли режиссера и выступал лишь в качестве супервайзера для Dark Souls 2. Из-за ухода с поста режиссера многие сочли, что эта игра совсем не соответствует тому уровню, который был у других игр, став тем самым "гадким утенком" франшизы. И все же, невзирая на расхожие мнения в адрес игры, Миядзаки остался вполне довольным. По его мнению, Dark Souls 2 была чрезвычайно важна для остальной части серии, привнеся идеи, повлиявшие на развитие всех последующих игр.

Если говорить о Dark Souls 2, скажу, что для меня лично это был очень важный проект, и думаю, что без него у нас не было бы многих связей и многих идей, которые продвинули и развили остальные части серии.

По словам Миядзаки, передача управления кому-то другому также помогла привнести новые идеи во франшизу. По его словам, без Dark Souls 2 франшиза могла бы даже пойти по совершенно другому пути.

У нас был другой стимул, другие идеи и другие связи, которых не было бы при других обстоятельствах. Неизвестно, как бы продолжилась серия без Dark Souls 2.

Поскольку FromSoftware уже хорошо зарекомендовала себя на рынке благодаря целому ряду успешных игр, по словам Миядзаки, он чувствует себя более комфортно, доверяя будущие игры другим режиссерам. И в отличие от Dark Souls 2, Миядзаки не планирует выступать в роли надзирателя, фактически передавая весь контроль кому-то другому.

Я думаю, очень вероятно, что в будущем мы увидим новых режиссеров. И если это произойдет, я бы хотел отойти от роли надзирателя и предоставить им полный контроль над этими проектами. Я действительно считаю, что это лучший и самый простой способ для них преуспеть в этой среде и с этими новыми проектами.