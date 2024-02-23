В будущем FromSoftware может выпустить и другие игры по Souls без Миядзаки в роли режиссера

Хидетака Миядзаки - несомненно, одно из самых громких имен в современной игровой индустрии: за его плечами появление жанра Souls и создание Elden Ring, одной из самых громких игр последних лет. И хотя он создал серию Souls, была одна игра, режиссером которой он не был.
Из-за того, что Миядзаки был занят работой над Bloodborne, он отказался от роли режиссера и выступал лишь в качестве супервайзера для Dark Souls 2. Из-за ухода с поста режиссера многие сочли, что эта игра совсем не соответствует тому уровню, который был у других игр, став тем самым "гадким утенком" франшизы. И все же, невзирая на расхожие мнения в адрес игры, Миядзаки остался вполне довольным. По его мнению, Dark Souls 2 была чрезвычайно важна для остальной части серии, привнеся идеи, повлиявшие на развитие всех последующих игр.
Если говорить о Dark Souls 2, скажу, что для меня лично это был очень важный проект, и думаю, что без него у нас не было бы многих связей и многих идей, которые продвинули и развили остальные части серии.
По словам Миядзаки, передача управления кому-то другому также помогла привнести новые идеи во франшизу. По его словам, без Dark Souls 2 франшиза могла бы даже пойти по совершенно другому пути.
У нас был другой стимул, другие идеи и другие связи, которых не было бы при других обстоятельствах. Неизвестно, как бы продолжилась серия без Dark Souls 2.
Поскольку FromSoftware уже хорошо зарекомендовала себя на рынке благодаря целому ряду успешных игр, по словам Миядзаки, он чувствует себя более комфортно, доверяя будущие игры другим режиссерам. И в отличие от Dark Souls 2, Миядзаки не планирует выступать в роли надзирателя, фактически передавая весь контроль кому-то другому.
Я думаю, очень вероятно, что в будущем мы увидим новых режиссеров. И если это произойдет, я бы хотел отойти от роли надзирателя и предоставить им полный контроль над этими проектами. Я действительно считаю, что это лучший и самый простой способ для них преуспеть в этой среде и с этими новыми проектами.
Глядишь без него костры будут всё-таки перед босс файтом,а не после,когда он там уже нахрен не сдался...
Особенно в 3DS помню убил костер у Доспехов Драконоборца и через 5 метров перед Великим Архивом)lol
И перед и после. Вот представь что после трудного боя ты завалил босса, слил все расходники, а потом слился от скелета...
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Хотя... Сосалики- это про заучивание и перекаты, так что можно пройти ещё раз.
Во во, а ещё нормальное повествование истории сделают, чтобы было интересно исследовать мир.
Dark Souls 2 отличная игра (не без недостатков) с огромном количеством локации, врагов,боссов и разных нпс.DS 2 это такой своеобразный вариант ER.)
Я только за, новый геймдиректор сможет привнести нечто новое в такие проекты
А смысл без бабадзаки делать? Уже не то будет.
Вторая без Бабадзаки делалась.
Ну он участвовал так или иначе, да и отличается вообще от всех соулсов. Не в худшую сторону, но отличается.
Dark Souls 2 - г*вно
Все солсы г*вно