ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dark Souls 3 12.04.2016
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив
8.9 5 044 оценки

Продажи серии Dark Souls достигли 40 миллионов копий

monk70 monk70

Demon’s Souls положила начало популярному жанру Soulsborne в 2009 году. Её духовная преемница, Dark Souls, открыла жанр широким массам и сделал его таким феноменальным, что подтверждается данными о продажах.

Согласно новому отчёту Bandai Namco, продажи серии Dark Souls достигли около 40 миллионов копий. Это значимая веха, учитывая, что последняя игра вышла 9 лет назад, но франшиза по-прежнему так же популярна, как и прежде.

В своём последнем финансовом отчёте Bandai Namco опубликовала данные о продажах своих основных консольных франшиз. Dark Souls занимает второе место с 39,71 миллиона проданных копий.

Отчёт охватывает продажи с сентября 2011 года по март 2025 года, так что, возможно, к настоящему моменту эта цифра уже превысила 40 миллионов. Тем не менее, последняя основная игра Dark Souls вышла в 2016 году, так что с момента выхода предыдущей игры прошло много времени.

21
33
Комментарии:  33
Ваш комментарий
DezkQ

Так, стоп, по мнению местных жи в сосалики не кто не играет, как так ?

Либо играют только 1.5 отбитых ноулайфера. Во дела...

6
A E

я играл с огромным удовольствием.
все сосалики от фромов прошел кроме секиры (не фанат японского сеттинга), а на елду уже не стоял

1
DezkQ A E

Елдак слабенький, такой чисто детсадовский сосалик.

Lvinomord DezkQ

Сейчас попал в зимнюю локу и когда увидел сразу 2 ночных всадников - сразу же развернулся и поехал в другую сторону;))

Lvinomord

Лично для меня 2 часть стала первой игрой в серии, поэтому и любимой. Первая уже не так сильно нравилась...

4
The Path to Yourself

Любишь книги читать с середины ?

3
pyw

Тоже 2 часть была первой(и последней), и теперь тряска при виде болот в играх

1
Lvinomord The Path to Yourself

Журналы читаю всегда с конца

Ясос Убибу

Игра обязана своим успехом только твичу.

3
FamousAdriel

До популяризации и полноценного старта твича, уже были выпущены две игры этой серии и завоевали популярность...

Ясос Убибу FamousAdriel

Рот вытри, у тебя что то коричневое на уголке губ)

Uilenspiegel

Сосалики фу. Они сделаны как под копирку и убили слешеры и экшен адвенчуры.

2
DezkQ
3
Uilenspiegel DezkQ

Это для любителей сосаликов. Им без этого в жопе хардкор не хардкор.

1
Offn

Новость кайф.

"продажи ДОСТИГЛИ!!!! (возможно)"

1
timbersox

ну давайте в честь этого дс4 забабахайте

1
FamousAdriel

Ремейк первого дса в стиле демон солса, но с усложнением боссов тоже не помешал бы

White Dope

тру пацаны проходят всех босов в трусах и с дубинкой в руках. Если ты игру прошёл по-другому - ты игру не прошёл вообще.

PS: Малению убил, краб? Иди убивай Малению!

1
Uilenspiegel

Это не тру пацаны. 99 процентов стада так и играет. Потому что так изи всего. С учётом того что броня только тормозит.

1