Продажи серии Dark Souls достигли 40 миллионов копий

Demon’s Souls положила начало популярному жанру Soulsborne в 2009 году. Её духовная преемница, Dark Souls, открыла жанр широким массам и сделал его таким феноменальным, что подтверждается данными о продажах.
Согласно новому отчёту Bandai Namco, продажи серии Dark Souls достигли около 40 миллионов копий. Это значимая веха, учитывая, что последняя игра вышла 9 лет назад, но франшиза по-прежнему так же популярна, как и прежде.
В своём последнем финансовом отчёте Bandai Namco опубликовала данные о продажах своих основных консольных франшиз. Dark Souls занимает второе место с 39,71 миллиона проданных копий.
Отчёт охватывает продажи с сентября 2011 года по март 2025 года, так что, возможно, к настоящему моменту эта цифра уже превысила 40 миллионов. Тем не менее, последняя основная игра Dark Souls вышла в 2016 году, так что с момента выхода предыдущей игры прошло много времени.
Лично для меня 2 часть стала первой игрой в серии, поэтому и любимой. Первая уже не так сильно нравилась...
Тоже 2 часть была первой(и последней), и теперь тряска при виде болот в играх
До популяризации и полноценного старта твича, уже были выпущены две игры этой серии и завоевали популярность...
Сосалики фу. Они сделаны как под копирку и убили слешеры и экшен адвенчуры.
Ремейк первого дса в стиле демон солса, но с усложнением боссов тоже не помешал бы
