Продажи серии Dark Souls достигли 40 миллионов копий

Demon’s Souls положила начало популярному жанру Soulsborne в 2009 году. Её духовная преемница, Dark Souls, открыла жанр широким массам и сделал его таким феноменальным, что подтверждается данными о продажах.

Согласно новому отчёту Bandai Namco, продажи серии Dark Souls достигли около 40 миллионов копий. Это значимая веха, учитывая, что последняя игра вышла 9 лет назад, но франшиза по-прежнему так же популярна, как и прежде.

В своём последнем финансовом отчёте Bandai Namco опубликовала данные о продажах своих основных консольных франшиз. Dark Souls занимает второе место с 39,71 миллиона проданных копий.

Отчёт охватывает продажи с сентября 2011 года по март 2025 года, так что, возможно, к настоящему моменту эта цифра уже превысила 40 миллионов. Тем не менее, последняя основная игра Dark Souls вышла в 2016 году, так что с момента выхода предыдущей игры прошло много времени.