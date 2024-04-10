Darkest Dungeon 2 получит новый игровой режим в этом году

Компания Red Hook Studios анонсировала бесплатное обновление для Darkest Dungeon 2, в котором появится новый игровой режим.

По словам разработчиков, в Kingdoms вам предстоит наперегонки со временем уничтожить ряд монстров, пока они не разрушили Королевство, состоящее из сети безопасных трактиров.

Во время игры вы будете собирать ресурсы, которые позволят вам улучшать героев и трактиры в дереве навыков. Что касается боевых действий, то подтверждены три новые фракции: Ковен, Зверолюди и Багровые придворные.

Режим Kingdoms будет играться отдельно от оригинала (Confessions) и станет доступен через бесплатное обновление, которое выйдет в 2024 году в пока еще не определенную дату.

Крис Бурасса, соучредитель и креативный директор Red Hook, объяснил: "Kingdoms - это проект, которым мы очень увлечены. Если посмотреть на историю наших релизов, то ни одна игра или DLC никогда не исчерпывались новыми идеями, и мы гордимся тем, что поддерживаем эту традицию". Этот новый игровой режим сочетает в себе упорство и управление оригинальной Darkest Dungeon с боями и навигацией Darkest Dungeon 2".

Самое главное, что это масштабное бесплатное обновление для DD2, благодаря которому наша выдающаяся игра сможет предложить сообществу еще больше. В Red Hook мы оцениваем проекты, исходя из их потенциала удивлять, развлекать и приводить в отчаяние, а Kindgdoms разделяет все эти три элемента. Нам не терпится показать сообществу больше.

Darkest Dungeon II будет доступна с мая 2023 года на ПК через Steam и Epic Games Store.